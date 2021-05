HERZ Multifunktionskugelhähne sind mit rotem Handrad oder blauem Handrad erhältlich und sind mit Thermometer 0-120 °C ausgestattet. Der Einbau des Kugelhahnes erfolgt in Heizungs- und Kälteanlagen und dient zum Absperren von Leitungen und Anlagen.

Herz produziert unter ständigen Qualitätskontrollen mit einem sehr hohen Qualitätsstandard Kugelhähne für Heizungs- und Kälteanlagen in den eigenen Fabriken. Sie sind einfach zu bedienen, zu installieren, und sind leicht Instand zu halten. Die eigene Produktion und die kontinuierliche Entwicklung sind die Grundlage für eine lange Lebensdauer, in Folge haben sie eine hohe Qualität. Hohe Drucke, ein großer Temperaturbereich und hohe Fließgeschwindigkeiten sind möglich. Für die Durchflussregelung ist der Kugelhahn nicht geeignet und muss immer in voll geöffneter oder geschlossener Position verwendet werden.

Ausführung

Muffe x Muffe x Nippel x Muffe, Zusatzanschlag. Das Gehäuse besteht aus geschmiedetem, entzinkungsbeständigem Spezialmessing. Die Kugel ist aus Messing, verchromt und mit vollem Durchgang. Die Spindeldichtung ist mit PTFE und O-Ring ausgestattet. Das Innengewinde ist nach ISO 228 ausgestattet. Die zusätzliche Muffe ist für den Einbau einer Entleerun, oder eines Manometers geeignet. T-Bohrung der Kugel ermöglicht viele Anwendungesfälle, wie z.B. Füllen oder Spülen von Anlagen und Anlageteilen.

Minimale Betriebstemperatur -10° C, (Wasser +0,5° C maximale Betriebstemperatur 110° C Druckstufe PN 25.

Auf www.herz.eu finden Sie detaillierte Informationen zu den Absperrklappen. Wir laden Sie ein, uns zu besuchen!