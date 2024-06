Dynamische Ventile sorgen für eine effiziente und geregelte Verteilung des Heizmediums in einem Heizsystem. Unabhängig davon, ob es sich um einen Voll- oder Teillastbereich handelt, wird jeder Anlagenteil durch den Einsatz von dynamischen Ventilen jederzeit mit der gerade erforderlichen Energiemenge versorgt. Der hydraulische Abgleich kann durch das Zusammenspiel von verschiedenen statischen und dynamischen Ventilen gewährleistet werden. Oder durch ein einziges Produkt: HERZ Kombiventil-Volumenstromregler.

Dynamische Regel- und Regulierventile sind das Um und Auf wenn es um den hydraulischen Abgleich geht. Der hydraulische Abgleich sorgt für eine effiziente Wärmeversorgung in einem Heizsystem und trägt einen wesentlichen Beitrag bei der Kosteneinsparung. Was bedeutet das genau?

Die Wärmeverteilung in der Gebäudetechnik hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab: Wie nah ist man am Hauptverteiler? Welche Leistung bringt die Pumpe? Welche Ventile und Regler sind im Betrieb? Wurde die Einstellung der einzelnen Ventile richtig adjustiert? Wie viele Endverbraucher gibt es?...

Abgesehen vom fachlichen Können der Experten bei der Planung und Installation, gibt es einen anderen wesentlichen Punkt, der die Wärmeversorgung in den einzelnen Anlagenteilen beeinflusst: Der Endverbraucher.

Welchen Einfluss hat der Endverbraucher auf die Wärmeverteilung?

Die unterschiedlichen Raumtemperaturwünsche der einzelnen Verbraucher haben einen direkten Einfluss auf die gleichmäßige, besser gesagt, auf die benötigte Versorgung mit Wärme in allen Anlageteilen. Diese Unterschiede führen zu Schwankungen der Durchfluss- und Druckverhältnisse im System. Dies hat in Folge, dass nicht jeder Endverbraucher die benötigte und gewünschte Menge an Wärme erhält. Denn bekannt ist: Das Heizmedium in Heizungsanlagen den Weg des geringsten Widerstandes. Die daraus resultierende Problematik ist den Installateuren und Bauträgern bekannt: "Die Heizung funktioniert nicht." oder "Es kommen Geräusche vom Heizkörper." Anrufe der Endverbraucher.

Es wäre doch schön, wenn...

... es ein Produkt gäbe, das automatisch auf die sich verändernde Durchfluss- und Druckverhältnisse reagieren könnte.

... ein Produkt alle Anlagenteile mit der gerade erforderlichen Wärmemenge versorgen könnte.

... ein Produkt mit einer einmaligen Einstellung und einfacher Installation die externen Druckschwankungen innerhalb des Differenzdruckbereiches ausgleichen könnte.

Die Lösung liegt bei HERZ

Bei HERZ hat Konjunktiv keinen Platz. HERZ Kombiventil-Volumenstromregler ist das Produkt, dass diesen Wünschen zuvorkommt. HERZ hat in den letzten Jahren mit umfangreichen Produktinnovationen die Anforderung der Planer, Installateure und Anwender mit der Einführung des Kombiventil-Volumenstromreglers erfüllt. Vereinfachte Auslegung, hoher Komfort und bestmögliche Energieeffizienz sind die Ergebnisse.

In dem Gehäuse des HERZ Kombiventil-Volumenstromreglers sind die Funktionalitäten mehrerer Ventile vereint. So kommen Regelventil, Regulierventil, Differenzdruckregler, Absperrventil und Messblende zusammen, um Kosten und Platz zu sparen. Einfache Bedienbarkeit mit Einstellung des gewünschten Durchflusses in Prozent des maximalen Durchflusses spart zusätzlich an Inbetriebnahmezeit.

Die Funktionsweise

Das Kombiventil kann in allen pumpenbetriebenen Heiz- und Kühlanlagen eingesetzt werden. Externe Druckschwankungen werden innerhalb des Differenzdruckbereiches ausgeglichen, wodurch das Kombiventil differenzdruckunabhängig ist. Das Ventil begrenzt automatisch den Volumenstrom im gewählten Anlagenteil auf den einmal eingestellten Wert, indem alle Druckschwankungen erfasst und ausgeregelt werden. Somit sind keine Messungen erforderlich und die Regelung ist bei allen Betriebsbedingungen effektiv.

HERZ Kombiventil-Volumenstromregler SMART 4406 / 4206

Die Geometrie des aus entzinkungsbeständigem Messing gegossenen Gehäuses des HERZ Kombiventil-

Volumenstromreglers SMART mit der Artikelnummer 4406 bzw. 4206 wurde sowohl auf Wasserdurchfluss als auch auf Gussqualität optimiert. Bei größeren Durchflussmengen entstehen dadurch nur geringe zusätzliche Druckverluste im Gehäuse und der Ansprechdruck wird auf einem niedrigen Niveau gehalten. Gleichzeitig werden günstige Gießbedingungen erreicht, die eine hohe Qualität des Gehäuses gewährleisten. Mit einem maximalen Betriebsdruck bis zu 25 bar ist HERZ Kombiventil-Volumenstromregler SMART in den Dimensionen DN 15 bis DN 20 erhältlich.

Flanschausführung F 4006

HERZ gehört zu den wenigen führenden Herstellern, die große Kombiventil-Volumenstromregler mit Flanschanschluss entwickeln und produzieren. Eine durchdachte Konstruktion mit robuster Membran, großzügig dimensionierten und präzise bearbeiteten Regelteilen und voller Druckentlastung sorgt für eine genaue Durchflussregelung und stabile Ansprechdrücke. Auch in der geflanschten Ausführung verfügt das Produkt über drei Messventile. Die Flanschausführung ist mit einem maximalen Betriebsdruck bis zu 16 bar in den Dimensionen DN 50 bis DN 250 erhältlich.