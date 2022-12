Ein turbulentes, ereignisreiches und herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir waren dieses Jahr nicht nur mit globalen Themen konfrontiert, sondern konnten wieder erfolgreich in die Messesaison 2022 starten, Weiterentwicklungen und Ziele erreichen sowie neben dem neuen Standort in Allersberg, auch am Produktionsstandort in Pinkafeld eine Werkserweiterung erfolgreich abschließen.

Wir blicken zurück auf einen erfolgreichen Bauabschluss des neuen Standortes in Allersberg, welcher bereits als Schulungszentrum - Bürogebäude - Lager für Armaturen und Energietechnik fungiert.

Im hauseigenen Schulungszentrum besteht nun die Möglichkeit, Schulungen in der Theorie als auch in der Praxis abzuhalten. Moderne Schulungsräume und praxisnahes Lernen direkt mit an der Anlage schaffen eine angenehme Atmosphäre und gewährleisten einen optimalen Schulungserfolg der Teilnehmer. Mitarbeiter sowie HERZ Partner und Werksvertretungen können ständig auf dem Laufenden gehalten und auf neue Produkte geschult werden.

Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen Mitarbeiter. So fungiert die neue Niederlassung auch als Bürokomplex für die Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Armaturen als auch Energietechnik und als Zentrale für die Gebietsvertreter, Regionalverkaufsleiter und Werkskundendiensttechniker.

Auf einer Fläche von rund 900 m² stehen Lagermöglichkeiten für Armaturen und Ersatzteile zur Verfügung. Somit kann eine Lieferfähigkeit gewährleistet und mit kurzen Reaktionszeiten gearbeitet werden.

Somit bietet der neue Standort in Allersberg alles was sich der Kunde erwartet: Kompetente Beratung und einen verlässlichen Partner im Bereich Regeltechnik und Armaturen sowie Biomasseanlagen.

Zudem konnte sich der Produktionsstandort in Pinkafeld über die Fertigstellung einer neuen Produktions- und Lagerhalle erfreuen. Um die steigende Nachfrage zu gewährleisten, investierte Herz in Pinkafeld rund 8 Millionen Euro und verdoppelt somit die Produktionskapazitäten. Lager- und Produktionsflächen wurden von 12.000 m² auf 18.000 m² vergrößert. Damit wurden neben der Kapazitätsverdoppelung auch Produktionsabläufe effizienter gestaltet.

Nur knapp über 7 Monate später feierte die Herz Energietechnik in Pinkafeld mit einem „Tag der offenen Tür“ Ende September die Eröffnung der fertiggestellten Werkserweiterung. In den letzten Monaten wurden rund 6.000 m³ Erde bewegt, über 5.000 m³ Schotter, mehr als 2.500 m³ Beton, über 400 m³ Leimholz und über 1.300 m³ Dämmmaterialien verarbeitet. In den investierten 22.000 Arbeitsstunden der Firma Kohlbacher wurde die Produktion der Herz Energietechnik von 12.000 auf 18.000 m² vergrößert.

Es liegt ein erfolgreiches Jahr hinter uns und freuen uns, die Herausforderungen gemeinsam gemeistert zu haben und möchten uns im Zuge dessen bei unseren Kunden und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im Jahr 2022 sowie bei unseren Mitarbeitern für die erbrachten Leistungen und den Einsatz bedanken!

Herzliches Dankeschön!