Pressemeldung

Ein turbulentes, ereignisreiches und herausforderndes Jahr mit Höhen und Tiefen neigt sich dem Ende zu. Dieses Jahr stand Herz ganz im Zeichen der Veränderungen. Wir waren nicht nur mit den globalen Thematiken konfrontiert, sondern hatten auch mit einem Schicksalsschlag zu kämpfen und viele Veränderungen und Anpassungen vorgenommen.

Mit dem Baustart des neuen Herz Standortes in Allersberg wurden neue Weichen für eine weiterhin erfolgreiche und nachhaltige Zukunft gelegt. Der Neubau mit größerem Bürokomplex und größerer Lagerfläche ist erforderlich aufgrund der sehr guten Auftragslage und dem stetigen Wachstum des Unternehmens.

Einen herben Rückschlag erlitt Herz mit dem Ableben von Geschäftsführer Rainer Höfer, welcher gemeinsam mit seinem Team bemüht war, die Marke Herz weiterhin zu stärken und das Unternehmen weiter aufzubauen. Mit Michael Lehner hat Herz einen neuen Geschäftsführer gewonnen, der die Herausforderung angenommen hat und gemeinsam mit dem Team auf die angestrebten Ziele hinarbeitet.

Zudem feierte Herz als Gruppe sein 125-jähriges Jubiläum und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Von einer kleinen Fabrik in der Herzstraße in Wien Favoriten bis hin zu einer weltweit tätigen Firmengruppe mit 40 Standorten in zwölf europäischen Ländern und rund 3.500 Mitarbeitern. Ob Regeltechnik, Biomassekessel und Wärmepumpen oder Dämmstoffe, im Mittelpunkt stehen Nachhaltigkeit, Ökologie und Energieeffizienz. Herz nutzte dieses Jubiläumsjahr, um über das umfangreiche Sortiment, die hohen Ansprüche samt innovativer Qualität und Verlässlichkeit sowie Nachhaltigkeit zu informieren.

In diesem Zuge möchten wir uns bei unseren Kunden und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im Jahr 2021 sowie bei unseren Mitarbeitern für die erbrachten Leistungen und den Einsatz bedanken!