Lettland

Rot-Weiß-Rot – die Farben Österreichs – doch der Blick richtet sich diesmal nach Lettland: Im Norden des Landes, in der Stadt Ape, hat HERZ Baltija Ltd. in diesem Sommer die Heizungsanlage der örtlichen Musikschule modernisiert und auf ein energieeffizientes Pelletheizsystem umgestellt. Zum Einsatz kam ein Pelletkessel der Serie pelletstar-H mit 14 kW Nennleistung, ergänzt durch ein Komplettierungspaket mit Schneckenaustragung, einen 300 Liter Pufferspeicher sowie ein Sacksilo zur Pelletslagerung als flexible Alternative zu einem herkömmlichen Brennstofflagerraum. Ein zentraler Bestandteil des Projekts war außerdem die planungstechnische Neugestaltung des Heizraums seitens HERZ: Dieser wurde so konzipiert, dass sämtliche technischen Komponenten optimal integriert und betriebssicher untergebracht werden konnten.

Mehr Infos zu HERZ pelletstar

Schweiz

Auch die Schweiz setzt im Bereich der nachhaltigen Energieerzeugung auf österreichische Qualität. Gemeinsam mit unserem Schweizer Partner Heim AG realisierte BINDER Energietechnik in der Gemeinde Mattstetten eine neue Nahwärmeanlage für den Versorger Hohrain AG, geplant von der regional verankerten Firma GUNEP AG. Zuvor erfolgte die Wärme- und Kälteversorgung dezentral über Einzelheizungen. Um eine effiziente und zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten, wurde ein leistungsstarker BINDER Warmwasserkessel vom Typ RRK1200-1650 mit 1.600 kW in Betrieb genommen. Der mit Holzhackgut betriebene Kessel arbeitet mit optimierter Emissionsminderung durch einen Multizyklon und Staubfilter. Versorgt werden bereits 200 Wohneinheiten sowie ein Industriegebäude. Das Ergebnis überzeugt: Betreiber, Planer und Kunden zeigen sich sehr zufrieden – und für die Erweiterung ist bereits ein zweiter BINDER-Kessel vorgesehen.

Mehr Infos zu BINDER Energietechnik Anlagen

Ungarn

In Ungarn entstand eine neue Lager- und Logistikhalle für die bekannte Supermarktkette Lidl. Ziel war es, ein stabiles Raumklima zu gewährleisten, bei dem Heiz- und Kühlbetrieb parallel möglich sind. Für die Umsetzung vertraute die Installationsfirma Market GmbH auf HERZ-Produkte, die durch Zuverlässigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit überzeugten. Um den Anforderungen der großen Anlage gerecht zu werden und die Effizienz insbesondere im Kühlbetrieb sicherzustellen, kamen robuste Flanschventile wie STRÖMAX Strangregulierventile, Kombiventil-Volumenstromregler und 3-Wege-Regelventile zum Einsatz. Ergänzt wurden diese durch geschraubte Armaturen wie Differenzdruckregler und Kugelhähne, die sich optimal in das Gesamtsystem einfügen. Somit wurden der hydraulische Abgleich und damit ein effizienter Anlagenbetrieb gewährleistet.

Erfahren Sie mehr über die Produkte:

herzmediaserver.com/data/01_product_data/06_broschure/deu/statische_regelarmaturen_de.pdf

herzmediaserver.com/data/01_product_data/06_broschure/deu/dynamische_regelventile_de.pdf

Usbekistan

In Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, wurde kürzlich ein weiteres Wohngebäude fertiggestellt. Ausgestattet mit moderner Flächenheizung setzt das Projekt auf langlebige und zuverlässige Gebäudetechnik-Lösungen. Dabei kamen unter anderem die HERZ-Line PE-RT 5-Schichtrohre zum Einsatz, die sich bereits in früheren Jahren sogar unter unerwarteten Extremwetterbedingungen eindrucksvoll bewährt haben.

Der HERZ Edelstahlverteiler sorgt für die bedarfsgerechte Verteilung von Wärme in den einzelnen Wohnungsbereichen, während die Pumpengruppe HERZ PUMPFIX Mix die gesamte Anlage effizient betreibt – bei Teillast wie Volllast. Gleichzeitig schützen die patentierten HERZ Druckminderer die Haushaltsgeräte zuverlässig vor zu hohem Leitungsdruck und sorgen so für Sicherheit und Komfort.

Erfahren Sie mehr über die Produkte:

herzmediaserver.com/data/01_product_data/06_broschure/deu/fussbodenheizung_mit_system_de.pdf

herzmediaserver.com/data/01_product_data/06_broschure/deu/pumpfix_de_032021_web.pdf

herzmediaserver.com/data/01_product_data/06_broschure/deu/membran_druckreduzierer_de.pdf