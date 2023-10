Die österreichische HERZ Gruppe mit Fokus auf Energie-effizienz und damit verbundenen Produktionen von Biomasseanlagen, Wärmepumpen, Armaturen, Fernwärme-stationen, Regeltechnik und Dämmstoffen liefert die Produkte für die benötigten Maßnahmen zur effizienten Versorgung und ist in dieser Form in Europa einzigartig strukturiert. Als österreichisches Unternehmen ist HERZ mit großem Erfolg in der HKLS-Branche auf allen Kontinenten mit 50 Tochterunternehmen und 42 Produktionsstätten in 12 europäischen Ländern präsent. HERZ Produkte gelten als unverzichtbar, wenn es um effiziente Versorgung und langlebige Qualität geht. Daher sind sie von Kanada bis hin zu den Fidschi-Inseln weltweit stark nachgefragt und erfolgreich im Einsatz.

IRLAND

Point A Hotel hat in der Hauptstadt der drittgrößten Insel Europas seine Türen geöffnet. Dublin ist der erste Standort der Point A Hotelkette außerhalb des Vereinigten Königreichs. Die Hotelkette bietet ihren Gästen an allen Standorten eine zentrale Unterkunft zu günstigen Preisen an.

In diesem Projekt sorgen HERZ Thermostatventile der Serie TS-90 in Kombination mit HERZ Thermostatköpfen für eine optimale Raumtemperierung. Die bewährte Serie TS-90 zeichnet sich durch präzise Technik und einfache Bedienung aus, und das seit Jahren. Mit dem Einsatz von HERZ Produkten wird im Point A Hotel auf der "Grünen Insel" für eine effiziente Raumtemperaturregelung gesorgt.

MEXIKO

In Casas Grandes, Mexiko, wurde letztes Jahr eine Fläche von 5 ha von Hidroponia del Noroeste in Mexiko in Besitz genommen, um auf dem Grundstück Gewächshäuser für Tomaten zu bauen. Das Grundstück liegt auf einer Höhe von 1.500 Metern, wo im Winter die Temperatur bis zu -9 °C fällt. Um eine konstante Wärme der Gewächshäuser über das ganze Jahr hinaus zu halten, wurden 3 Biofire Warmwasserkesselanlagen von HERZ Energietechnik in Betrieb genommen. Dank der Verbrennungstechnologie auf höchstem Niveau zeichnen sich Biofire-Warmwasserkessel als emissionsarm aus. Zudem bestechen die installierten Kessel mit multifunktionalen Regelungskonzepten mit Farb-Touch-Displayregelung. Als Brennmaterial werden ausschließlich Pekanuss Schalen eingesetzt.

NEUSEELAND

In Silverdale, einem Dorf etwa 30 km nördlich von Auckland, wurde ein 11.000 m² großes Hyperscale-Rechenzentrum von CDC Data Centers errichtet. Das Projekt gemeinsam mit dem Rechenzentrum in Hobsonville forderte eine Investition von rund 500 Millionen NZD. CDC setzt sich stark für Nachhaltigkeit und die Bereitstellung umweltfreundlicher Rechenzentren ein. Greg Boorer, Gründer und CEO von CDC, erklärte das Rechenzentrum zu 100 % mit erneuerbarer Energie zu betreiben. HERZ STRÖMAX Strangregulierventile sorgen bei diesem großen Projekt in Silverdale für eine effiziente Energieversorgung und übernehmen eine wesentliche Rolle für den hydraulischen Abgleich.

PHILIPPINEN

Die International School Manila in den Philippinen wurde 1920 gegründet und ist die älteste internationale Schule in Manila. Auf einem 7 Hektar großen Gelände mit einem eigenen Campus bietet die Schule Ausbildung für Schüler vom Vorschulalter bis zur 12. Klasse an.

Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit wurden einige Renovierungen im Schulgebäude durchgeführt. Hierbei kam das internationale Erfolgsmodell HerzCON zum Einsatz. HerzCON bietet Regeln, Regulieren, Füllen, Spülen, Rückspülen, Entleeren, Absperren und Filtern in kompakter Form aus einer Hand an. Als ein vorgefertigter Direktanschluss sorgt HerzCON für eine zuverlässige und rasche Verbindung zwischen FanCoils und dem Heizungs- bzw. Kühlungssystem.

SAUDI ARABIEN

Zad Croissants haben in Saudi Arabien eine neue Fabrik eröffnet. Die im letzten Jahr angefangenen Bauarbeiten wurden mit 2023 fertiggestellt und die neue Fabrik wurde in Betrieb genommen.

Zahlreiche Produkte von HERZ wurden bei diesem Projekt eingesetzt. HERZ 3-Wege-Ventile regeln den reibungslosen Ablauf des Heiz- und Kühlmediums. Während HERZ Strangregulierventile den Durchfluss in den jeweiligen Strängen regulieren, halten HERZ Schmutzfänger schädliche Fremdkörper von den feinst bearbeiteten Sitzpartien der eingesetzten Regel- und Absperrarmaturen fern. Somit bleibEN die hohe Qualität und lange Lebensdauer der HERZ Produkte sichergestellt.