Bereits seit fünf Jahrzehnten ist HERZ im Vereinigten Königreich tätig. Früher noch unter dem Namen Ellis Miller Ltd, bevor es im Zuge der Expansion in Europa Teil der HERZ Gruppe wurde. Seither hat sich HERZ Valves UK von einem Spezialisten für Heizkörperventile zu einem der marktführenden Anbieter von Heizungs- und Regelungsprodukten in der Gebäudetechnik entwickelt - vor allem für Gewerbe- und Wohngebäude.

Wer an Großbritannien denkt, landet meist zuerst bei der Monarchie. Die königliche Familie ist nicht nur ein Symbol nationaler Identität, sondern auch ein Stück gelebter Tradition. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern wie Deutschland und Frankreich wurde die Monarchie im Vereinigten Königreich nie vollständig durch eine Republik ersetzt. Die Macht des Monarchen wurde über die Jahrhunderte durch das Parlament eingeschränkt, was 1689 mit der Bill of Rights formalisiert wurde. Die Monarchie ist heute zwar konstitutionell geprägt, übt aber weiterhin eine enorme kulturelle Wirkung aus: Paläste, Zeremonien, königliche Gärten – sie prägen das Bild eines Landes, das seine Geschichte ebenso pflegt wie sein modernes Selbstverständnis. Zudem wird die Monarchie im Vereinigten Königreich als ein wichtiger Wirtschaftsfaktor angesehen, da sie den Tourismus ankurbelt und viele Besucher ans Land zieht. Dieses Gefühl von Stil, Beständigkeit und Bewusstsein für Qualität findet man auch jenseits der royalen Bühnen – nämlich dort, wo sich das britische Leben täglich abspielt: Im Pub.

Britische Bierkultur

Das britische Bier ist kein bloßes Getränk, sondern ein kulturelles Bindeglied. Seit Jahrhunderten gehören Ales und Bitters zur Grundausstattung britischer Geselligkeit. Die Biersorte Ale ist bekannt durch ihre traditionelle, oft dunkle und nur leicht kohlensäurehaltige Art, die warm- oder zimmerkalt serviert wird. Ein Pub im Vereinigten Königreich ist also nicht einfach ein Lokal, sondern ein Treffpunkt, ein Wohnzimmer, manchmal sogar eine kleine Bühne des Alltags. Zu den bekanntesten Sorten zählt das Newcastle Brown Ale, ein kräftig-malziges Bier, das seit 1927 für den typischen Geschmack des Nordens steht.

Brexit - und seine Auswirkungen

Mit dem Ende der Übergangsphase ist das Vereinigte Königreich seit dem 1. Jänner 2021 offiziell nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. Als Gründe für den Brexit wurden unter anderem die Kritik an der massiven Zuwanderung, die hohen EU-Beiträge und die als übertrieben empfundene Bürokratie genannt, doch seine praktischen Auswirkungen waren sowohl für die Menschen als auch für die Unternehmen weitreichend mehr. "Die öffentliche Wahrnehmung ist zwiegespalten: Viele sehen sowohl die britische Regierung als auch die EU (Brüssel) als Ursache der Probleme, während die Bevölkerung zunehmend entschlossen ist, sich nicht bevormunden zu lassen. Die Regierung hingegen ignoriert dies und strebt einen Wiedereintritt in die EU auf alternativen Wegen an", berichtet Darren Hall, operativer Geschäftsführer von HERZ Valves UK, direkt aus dem Vereinigten Königreich.

Lieferzeit - wichtiger denn je

Die neuen Zollkontrollen, Einfuhranmeldungen und Ursprungsregeln führten sofort zu längeren Lieferzeiten, höheren Kosten und größerer Unvorhersehbarkeit für die gesamte Branche. Viele europäische Hersteller hatten Verzögerungen in Häfen, zusätzlichen Dokumentationsaufwand und steigende Verwaltungskosten, die Projektpläne beeinflussten. Besonders problematisch waren die häufig wechselnden französischen Zollregelungen, die Importe und Weiterlieferungen aus dem Vereinigten Königreich stark erschwerten. "Wir als HERZ konnten diese Situation durch enge Zusammenarbeit mit der österreichischen Zentrale und eine strengere Bestandsplanung abmildern, aber die neue Situation erforderte eine schnelle Anpassung", sagt Darren Hall, operativer Geschäftsführer von HERZ Valves UK.

Anpassung an die neue Normalität

Der Brexit hat nicht nur die Logistik neu gestaltet, sondern auch den britischen Markt selbst. Bauunternehmer, Berater und Gebäudebetreiber mussten sich auf schwankende Preise, Personalprobleme und eine vorsichtigere Herangehensweise an die Beschaffung einstellen. Für die breite Öffentlichkeit führte der Brexit zu wirtschaftlicher Unsicherheit, Inflationsdruck und einer erneuten Fokussierung auf die heimische Energiesicherheit. Infolgedessen hat die Heizungsbranche zunehmend folgende Prioritäten gesetzt:

Zertifizierung und Konformität für den britischen Markt

Garantierte Verfügbarkeit von Lagerbeständen

Lokal unterstützte Produktschulungen und Wartung

Resiliente Lieferketten als Bestandteil des Risikomanagements

Ein wesentlicher Schritt von HERZ Valves UK war der Umzug vom früheren Standort in Guildford nach Peterborough. Die neue, zentral gelegene Anlage bietet nicht nur deutlich mehr Lagerfläche, sondern auch bessere Verkehrsanbindungen. Ein weiterer Faktor für die Standortwahl in Peterborough waren die niedrigen Betriebskosten, die es HERZ ermöglichen, seine Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten und somit einen klaren Vorteil für die Kunden zu schaffen. „Peterborough ermöglicht uns eine schnellere nationale Abdeckung und verbessert die Verfügbarkeit unserer Produkte erheblich. Dadurch können wir auch konsistente Preise sicherstellen“, sagt Neil Gatland, Verkaufsleiter HERZ Valves UK. Das Unternehmen hat auch ein neues Computersystem eingeführt, das den Kunden nun in Echtzeit Zugriff auf Lagerstände, Kontoinformationen sowie das Erstellen von Angeboten und das Aufgeben von Bestellungen ermöglicht.

Lokale Produktanpassungen: Britische Zertifizierungssysteme

Viele Produkte im Vereinigten Königreich müssen spezielle nationale Prüf- und Zertifizierungsanforderungen erfüllen – etwa den BESA-HIU-Leistungstest für Wohnungsübergabestationen, der für das HNTAS-Konformitätsschema (Heat Network Technical Assurance Scheme) verpflichtend ist. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat HERZ eine eigene Produktreihe von Wohnungsübergabestationen entwickelt, die aktuell nach den kürzlich veröffentlichten BESA- und HNTAS-Richtlinien getestet werden. Zusätzlich bietet HERZ für große Wärmenetze maßgeschneiderte Einheiten, die exakt auf die jeweiligen Leistungs- und Systemvorgaben abgestimmt sind. Diese Kombination aus geprüfter Qualität und maßgeschneiderten Lösungen verschafft HERZ Valves UK einen Wettbewerbsvorteil auf einem der anspruchsvollsten Märkte Europas.

Qualität ohne Kompromisse

„Unser Fokus in Großbritannien liegt darauf, Ingenieursqualität vom Kesselhaus bis zur Endstelle zu liefern“, erklärt Verkaufsleiter Neil Gatland. Das Vereinigte Königreich ist ein stark preisgetriebener Markt, in dem Auftragnehmer oft unter hohem Kostendruck entscheiden. "Für HERZ bedeutet das, Wettbewerbsfähigkeit mit kompromissloser Qualität in Einklang zu bringen und sicherzustellen, dass die Integrität der Spezifikationen und die Systemleistung niemals zugunsten eines niedrigeren Preises geopfert werden", sagt Darren Hall und betont somit die Ansprüche von HERZ Valves UK.

HERZliche Referenzen

Für das preisgekrönte Wohnprojekt PRS Interchange in Central Square, Cardiff, lieferte HERZ Valves UK ein umfassendes Produktsortiment. Im Mittelpunkt standen die Guildford-Wohnungsübergabestationen, die durch einfache Wartung, zuverlässige Leistung und niedrige Lebenszykluskosten überzeugen. Ergänzt wurde die Lösung unter anderem durch Differenzdruckregler sowie voreinstellbare Thermostatventile.

Für das Britannia Leisure Centre in London lieferte HERZ eine maßgeschneiderte, kompakte Fernwärmeübergabestation mit 1,5 MW Leistung. Die Station sorgt für energie- und kosteneffiziente Wärmeversorgung in dem neu errichteten, hochmodernen Freizeitzentrum. Sie wurde in enger Abstimmung mit den Projektpartnern exakt auf die Anforderungen des Neubaus abgestimmt.

HERZ DE LUXE für die Royals

Die HERZ DE LUXE-Reihe bietet 18 moderne Farben an Thermostatköpfen und Ventilen und verbindet präzise Technik mit stilvollem Design – für jeden Geschmack und jede Einrichtung. Doch für ein ganz besonderes Projekt reichte selbst diese große Vielfalt nicht aus: Für den Einsatz im bekannten historischen Gebäude, das man mit britischem Prunk und Tradition verbindet, durfte HERZ seinen Thermostatventilen einen Hauch von königlichem Glanz verleihen: Die Thermostatventile in den ausgewählten Räumlichkeiten wurden vergoldet, sodass sie neben ihrer präzisen technischen Funktion sich auch optisch in die adelige Umgebung einfügen.

HERZ DE LUXE bringt seinen Stil und seine Leistungsfähigkeit auch in eine andere britische Institution ein: den Fußball. Die Produktreihe ist in den VIP-Bereichen des Stadions von Manchester United installiert, wo Komfort und Zuverlässigkeit unerlässlich sind. Ob bei der Bewirtung von Weltstars wie Bruno Fernandes, Marcus Rashford oder Alejandro Garnacho oder beim Empfang von hochrangigen Gästen an Spieltagen – HERZ-Ventile tragen dazu bei, dass die Umgebung dem Weltklasse-Standard entspricht, den man im Old Trafford erwartet.

HERZ für heute und morgen

HERZ Valves UK engagiert sich aktiv für die Weiterbildung und den Austausch in der Branche. Das Unternehmen bietet CIBSE-zertifizierte Seminare (der britischen Berufsvereinigung für Ingenieure) für beratende Ingenieure an, betreibt auf dem Firmengelände in Peterborough eine eigene Schulungsstätte für praxisnahe Kurse zur Wartung und Installation von Wohnungsübergabestationen und kooperiert eng mit Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen von Workshops und Gastvorträgen. "Unsere Vision ist es, durch geprüfte Standards und praxisnahe Unterstützung eine nachhaltige Heizungsinfrastruktur in Großbritannien zu fördern und HERZ als Maßstab für Leistung, Zuverlässigkeit und Kundenvertrauen zu etablieren“, sagt Darren Hall abschließend.

Fakten über das Vereinigte Königreich

Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (offizieller Name) ist der größte Inselstaat Europas. Historisch spielte das Vereinigte Königreich eine herausragende Rolle: Vom 17. bis zum 20. Jahrhundert erstreckte sich das Britische Weltreich als größtes Kolonialreich der Geschichte. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich das Land zum ersten Industriestaat der Welt und übernahm nach den Napoleonischen Kriegen im 19. Jahrhundert für Jahrzehnte die Rolle der führenden Weltmacht – bis zum Aufstieg der Vereinigten Staaten.

Auch in Sachen Infrastruktur setzte das Vereinigte Königreich Maßstäbe: Am 10. Januar 1863 eröffnete die London Underground, die berühmte „Tube“, und wurde damit zum ältesten U-Bahn-System der Welt. Heute durchziehen 253 Meilen aktive Linien die Metropole. Gleichzeitig prägte London die weltweite Zeitmessung: Mit der Greenwich Mean Time (GMT) etablierte die Stadt eine Zeitzone, die noch heute als Referenz für die ganze Welt gilt.

Einwohnerzahl: ca. 69 Millionen

Fläche: 243.610 km²

Staaten/Länder: England, Wales, Schottland, Nordirland

Hauptstadt: London

Sprache: Englisch

Währung: Britisches Pfund (1 € = 0,88 GBP)

Staatsform: Konstitutionelle Monarchie

Staatsoberhaupt: König Charles III

HERZ DE LUXE

Im Laufe der Zeit hat sich der Einsatz des Thermostatkopfes auch als ein innenarchitektonisches Designelement bewiesen. So wählt man den Thermostatkopf in den meisten Fällen auch passend zu der restlichen Raumausstattung aus. Aus diesem Grund hat HERZ gemeinsam mit Porsche Design eine Kollektion bestehend aus 18 verschiedenen Farben entwickelt. Von Goldgeld bis Ultramarin, von Calypso bis Pergamon, viele moderne und zeitlose Farben sorgen für den letzten Feinschliff der Innenräume.

Zudem bedeutet Effizienz nicht immer eine große Veränderung oder einen erheblichen Aufwand. Mit einer einfachen Handbewegung kann eine große Wirkung in diesem Bereich erzielt werden. HERZ Thermostatköpfe sind hier die perfekte Lösung für alle Neubau- und Renovierungsprojekte. Passend auf alle gängigen Thermostatventile sorgt die Serie HERZ DE LUXE in 18 verschiedenen Farben mit Stil zur Kostenersparnis - für jede Räumlichkeit die passende Farboption.

Ähnlich wie die "königlichen Wächter", verrichten auch die HERZ Thermostatköpfe also verlässlich ihren Dienst - selbst in historischen Räumen, in denen ein Hauch von Gold gefragt ist.

Brochure HERZ De LUXE