Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) schlägt ein neues Kapitel auf: Mit dem Bau des ÖFB Campus in der Seestadt Aspern erhält der heimische Fußball erstmals ein zentrales Trainings- und Verwaltungszentrum. Der kürzlich fertiggestellte Standort schafft kurze Wege, moderne Infrastruktur und optimale Trainingsbedingungen – von den Nachwuchsakademien bis hin zur Nationalmannschaft. Damit wird Seestadt Aspern zum zentralen Dreh- und Angelpunkt des österreichischen Fußballs und zeigt zugleich, wie sportliche Spitzenleistungen und nachhaltige Technik Hand in Hand gehen können.

Alles an einem Ort

Bisher war der ÖFB mit seiner Geschäftsstelle im Ernst-Happel-Stadion untergebracht, während die Nationalteams an verschiedenen Standorten trainierten. Mit dem neuen Campus werden Verwaltung und Trainingsinfrastruktur erstmals vereint. Das Herzstück: Ein Kleinstadion mit knapp 1.000 Sitzplätzen sowie insgesamt fünf Spielfelder – vier mit Naturrasen und ein Kunstrasenplatz. Hier sollen künftig ÖFB-Nationalteams sowie Trainer- und Betreuungsteams unter professionellen Bedingungen arbeiten.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den fünf Spielfeldern, die Rasenplan GmbH mit einer innovativen Kombination aus Rasenheizung und Rasenkühlung über verrohrte Rasengitter ausstattet. „Unser Rasensystem ermöglicht die Verlegung in nur 16 cm Tiefe. Dadurch arbeiten wir mit Vorlauftemperaturen im Bereich des Grundwassers – also 10 bis 12 °C – und damit im Niedertemperaturbereich. So können unsere Kunden jährlich bis zu 80 % Energie einsparen.“ sagt Eric Hardman, Geschäftsführer der Schweizer Rasenplan GmbH. Die gesamte Energieversorgung im ÖFB Campus erfolgt über Grundwasser – lokal und vollständig CO₂-frei.

Verlässliche Technik unter der Grasnarbe

Auch HERZ-Komponenten sind hier Teil des Systems – unscheinbar, aber unverzichtbar, wenn es um Dichtheit, Sicherheit und Beständigkeit geht. „Wir freuen uns, dass unter anderem unsere HERZ Pressfittinge auch in diesem besonderen Umfeld eingesetzt werden. Das zeigt die Vielseitigkeit unserer Systeme – von Wohnanlagen über Bürogebäude und Industrie bis hin zu Sportstätten.“ sagt Frank Tesar, Export Manager bei HERZ. So zeigt sich: Große Projekte leben oft auch von den unsichtbaren Details.

Erfahren Sie mehr über HERZ Pressfittinge