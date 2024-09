Die österreichische HERZ Gruppe mit Fokus auf Energieeffizienz und damit verbundenen Produktionen von Biomasseanlagen, Wärmepumpen, Armaturen, Fernwärmestationen, Regeltechnik und Dämmstoffen liefert die Produkte für die benötigten Maßnahmen und ist in dieser Form in Europa einzigartig strukturiert. Die HERZ Gruppe verfügt über 43 Produktionsstätten in 12 europäischen Ländern, ist weltweit aktiv und beschäftigt über 3.500 MitarbeiterInnen.

Der Komplettanbieter für erneuerbare Energiesysteme

Jahrzehntelange Erfahrung sowie Spezialisierung auf den Gebieten der Heiz- und Regeltechnik, der Armaturen und der Wärmeverteilung bieten die Basis für die Entwicklung innovativer Produkte mit gelungenen Lösungen in Technik und De- sign. Die Konzernzentrale in Wien ist das HERZstück der Armaturenproduktion und Innovation. HERZ ist heute Komplettanbieter für die HKLS-Branche, alle Produkte werden in Europa gefertigt, um dem Qualitätsanspruch, der an HERZ Erzeugnisse gestellt wird, gerecht zu werden.

HERZ Energietechnik

Mit den modernsten Pellets- und Hackschnitzelheizungen bis 1500 kW (bei Kaskadenbetrieb bis 4500 kW), den Holz- vergaserkesseln bis 40 kW sowie den Wärmepumpen bis 40 kW bietet HERZ ein komplettes Sortiment von modernen, kostengünstigen und umweltfreundlichen Heizsystemen mit höchstem Komfort und bester Bedienerfreundlichkeit an. Für den österreichischen Heiztechnikspezialisten hat die Weiterentwicklung von Produkten sowie das Generieren neuer Technologien einen hohen Stellenwert. Auch bereits erfolgreich am Markt etablierte Anlagen werden stetig erweitert und am Puls der Zeit optimiert.

BINDER – Biomasseanlagen bis 20 Megawatt

Durch das breite Produktangebot der Firma BINDER – ein 100%-iges Tochterunternehmen der HERZ-Gruppe – ergibt sich eine perfekte Ergänzung der vorhandenen Produktpalette im Bereich Biomasse. Es werden Anlagen bis 20.000 kW angeboten, was HERZ zu einem interessanten Ansprechpartner für Private als auch für Gewerbe- und Industriekunden macht. Neben den herkömmlichen Warmwasserheizungen werden auch Heißwasser- so- wie Sattdampfanlagen und Heißlufttrocknungssysteme, produziert.

ARMATUREN

Armaturen, Fittinge, Regelungen und Thermostatventile für die Bereiche Heizung, Kühlung, Sanitär und Gasinstallationen

BIOMASSEANLAGEN / WÄRMEPUMPEN

Komplettanbieter für erneuerbare Energiesysteme

DÄMMSTOFFE

EPS-Produkte als Wärmedämmung und für Fußbodenheizung in der Haustechnik