Pressemeldung

Effiziente Energienutzung, Schonung der Umwelt, und behagliches Raumklima, das sind die Anforderungen der Kunden an Raumtemperaturregelungen. Um Energie einzusparen, liegt das Hauptaugenmerk am bedarfsgerechten Heizen, niedrige Raumtemperatur bei Abwesenheit oder bei der optimalen Raumtemperatur der einzelnen Räume in Haus oder Wohnung.

Diese Investition sorgt für Wohlbehagen und spart bei jedem Grad Raumtemperatur weniger ca. 6 % am Energiebedarf.

HERZ bietet unterschiedliche Komponenten für den individuellen Bedarf an. Im Sortiment sind: elektronische Thermostatköpfe, Funk- Fensterkontakten, Wandthermostate, und Energiespartaster.

Folgende Lösungen für die Raumtemperaturregelung sind möglich:

über Funk, 868 MHZ mit elektronischen Funk-Thermostatköpfen

Die Broschüre können sie hier herunter laden.

Auf www.herz.eu finden Sie detaillierte Informationen zur elektronischen Raumtemperaturregelung. Wir laden Sie ein, uns zu besuchen!