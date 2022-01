Pressemeldung

Der HERZ Hackgutkessel mit Brennwerttechnologie findet aufgrund seiner innovativen Technologie großen Absatz. Die Verbrennungstechnologie auf höchstem Niveau und die hochwertigen Anlagenkomponenten ergeben eine Effizienzsteigerung der Hackgutanlagen sowie sehr niedrige Emissionswerte – ganz nach dem Motto „Wirkungsgrad steigern, Emissionen senken“.

Die “HERZ firematic CONDENSATION“ ist in 2 Leistungsgrößen (mit 30 & 40 kW Nennleistung) erhältlich. Die Einzigartigkeit des Kessels zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Kondensation direkt im Kesselwärmetauscher passiert und die Anlage nicht auf zusätzliche Bauteile angewiesen ist. Am Markt verfügbare Lösungen bieten nachgeschaltete (also externe) Lösungen zur Brennwertnutzung an. HERZ hat diese Technologie jedoch im Hackgutkessel erstmalig integriert.

Mit dem innovativen Produkt konnte sich HERZ im Rahmen des Burgenländischen Innovationspreis 2017 eine Auszeichnung in der Kategorie Großunternehmen sichern.

Wirkungsgrade bis 106%

Der Hackgut-Brennwertkessel ist in der Lage zusätzlich die im Abgas enthaltene, sogenannte „latente“ Wärme, zu nutzen. Die Ausnutzung dieser Wärme erfolgt, indem das heiße Abgas so weit abgekühlt wird, dass der darin vorhandene Wasserdampf kondensiert und dabei die enthaltene Energie (die Kondensationswärme) freigesetzt wird. Diese zusätzliche Wärme wird dem Heizsystem wieder zugeführt. Dadurch können Wirkungsgrade bis 106% erreicht sowie gesetzlich geforderte Staubemissionen bei weitem unterschritten werden!

Effizienz steigern und Emissionen senken: Die Wärmetauscherflächen im Kessel werden mittels Spülmechanismus (Wasser) und den integrierten Turbulatoren automatisch gereinigt. Kunden profitieren durch signifikante Brennstoffeinsparung und emissionsarme Verbrennungstechnologie auf höchstem Niveau.

