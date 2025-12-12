HERZ Fernwärmeübergabestationen spielen eine zentrale Rolle bei der effizienten Verteilung von Wärme in Wohn- und Industriegebäuden. Als Verbindungsglied zwischen dem Fernwärmenetz und den Verbrauchern übergibt und misst die Fernwärmeübergabestation die gelieferte Wärmemenge und ermöglicht die Integration in ein Fernüberwachungssystem und Regelungssystem. HERZ bietet sowohl vorgefertigte als auch maßgeschneiderte Fernwärmeübergabestationen an.

HERZ Fernwärmeübergabestationen bieten eine schnelle und unkomplizierte Lösung je nach Anwendungsbereich für Standard- oder Speziellanforderungen an. Grundsätzlich gilt: Auf der primären Fernwärmeseite wird die Leistung bei allen Fernwärmeübergabestationen elektronisch geregelt. Vorbereitet ist der Einbau eines Wärmemengenzählers. Die kompakte Bauweise und gute Zugänglichkeit von Komponenten ermöglichen eine bedienerfreundliche Wartung. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Schulung der Benutzer durch HERZ Spezialisten für den Betrieb und die Wartung der Fernwärmeübergabestation gelegt.

Vorgefertigte Lösung: HERZ Fernwärmeübergabestation 16 kW - 213 kW

Die HERZ Fernwärmeübergabestation 16 kW - 213 kW verfügt über eine kompakte Bauweise für einfache Integration in Heizsysteme. Mit einer Rücklaufgrädigkeit von 2 K ermöglicht sie niedrige Rücklauftemperaturen auf der Primärseite. Dies wird durch den großzügig dimensionierten, mit Hartschaum-Polyurethan isolierten Edelstahl-Wärmetauscher realisiert. Ebenso ist dieser für geringe Druckverluste auf Primär- und Sekundärseite verantwortlich.

Das Modell eignet sich ideal zur Versorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, aber auch für Gewerbebetriebe und wird in 13 verschiedenen Leistungsgrößen angeboten.

Je nach Leistungsbereich und Temperatur wird die Station hängend oder freistehend konzipiert. Als Richtwert gilt:

Wandhängend: 16 kW; 32 kW; 47 kW; 63 kW; 78 kW

Stehend: 93 kW; 108 kW; 122 kW; 135 kW; 148 kW; 172 kW; 194 kW; 213 kW

Dieser Richtwert gilt bei primären Temperaturen von 85 °C / 52 °C und sekundären Temperaturen von 70 °C /50 °C.

HERZ Fernwärmeübergabestation 16 kW- 213 kW ist vorkonfiguriert und anschlussfertig ausgeführt. Das bedeutet: Kurze Montagezeiten, geringe Installationskosten und eine hohe Betriebssicherheit ab dem ersten Tag. Alle Komponenten – vom Wärmetauscher bis zur Regelung – sind optimal aufeinander abgestimmt und auf eine lange Lebensdauer im Dauerbetrieb ausgelegt.

Die wichtigsten Komponenten im Überblick

Mit Hartschaum-Polyurethanisolierung gedämmter Edelstahl-Wärmetauscher sowie die entsprechende Verrohrung garantieren geringe Druckverluste sowohl auf der Fernwärmeseite als auch auf der Heizungsseite.

Die Elektronik ist ausgestattet mit Kommunikationsbasismodul mit MBUS Modul für Wärmemengenzähler und RS422 Busmodul. Über die Bedieneinheit mit Klartextanzeige können primärseitige Rücklauftemperaturoptimierung und 3-Punkt-Regelung im gemischten sekundären Heizkreis geregelt sowie ein ungemischter Heizkreis für Boilerladung eingestellt werden.

Der Kombiventil-Volumenstromregler dient zur dynamischen Konstanthaltung des voreingestellten Durchflusses und ermöglicht eine Aufnahme eines Getriebemotors, wahlweise mit einer Fail-Safe-Funktion (Zubehör). Dies trägt zur Sicherheit und Zuverlässigkeit im Falle eines Stromausfalls bei, indem das Ventil geschlossen wird.

Das vorinstallierte Sicherheitsventil 3 bar stellt die ordnungsgemäße Funktion sicher und sorgt für Überdruckentlastung. Dadurch wird verhindert, dass die Komponenten beschädigt werden.

Maßgeschneiderte Lösung: HERZ Fernwärmeübergabestation 20 kW - 4 MW

Für Projekte mit individuellen Anforderungen fertigt HERZ speziell ausgelegte Fernwärmeübergabestationen von 20 kW bis 4 MW. Jede Anlage wird nach den Vorgaben des Kunden konzipiert, abgestimmt auf Gebäudegröße, Wärmebedarf und Nutzungsprofil. Die Auslegung erfolgt auf die benötigte Leistung, die Rücklauftemperaturen und den Volumenstrom, um einen zuverlässigen Betrieb und die Einhaltung der projektspezifischen hydraulischen Bedingungen zu gewährleisten.

Im Einsatz ist eine XF 5000 Mikroprozessorregelung, die den Betrieb der Fernwärmeübergabestation regelt und dabei eine effiziente Wärmeversorgung sichert. Der elektrische Aufbau beinhaltet Sicherungen, Schaltschütze, Schalter und Anzeigen für die Umwälzpumpe, sowie Mess- und Regelgeräte mit einem elektronischen Regler und Ein- und Ausgangsmodulen, ein Rechenwerk für den Wärmemengenzähler, Temperaturfühler, Druckaufnehmer und Kommunikationstools. Vorbereitet ist der Einbau eines Wärmemengenzählers. Der Plattenwärmetauscher kann je nach technischen Ansprüchen gelötet oder geschraubt ausgeführt werden. Die Platten des Wärmetauschers sind aus Edelstahl gefertigt. Als Wandstation oder als freistehende Fernwärmeübergabestation mit einem Gerüst aus Stahl und adaptierbarer Höhe können die Abmessungen an den vorgesehenen Montageplatz angepasst werden. Abhängig von den Abmessungen können die Stationen als gesamte Einheit oder in mehreren Modulen geliefert werden. Alle Stationen sind werksgeprüft und betriebsbereit.

Die „Plug and heat“ Funktion sowie gute Zugänglichkeit von Komponenten ermöglichen sowohl bei der Installation als auch bei der Wartung Zeit- und Kosteneinsparungen.

Broschüren:

herzmediaserver.com/data/01_product_data/06_broschure/deu/fernwarme_ubergabestation_s_de.pdf

herzmediaserver.com/data/01_product_data/06_broschure/deu/fernwarmeubergabestation_de.pdf