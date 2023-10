Für eine umfangreiche Ausbildung der zukünftigen Installateure benötigen Bildungseinrichtungen den Bezug zur Praxis. Dies ist am besten möglich, wenn man die Theorie anhand in der Industrie verwendeten Produkten erklären kann und die Schüler ihr gelerntes Wissen umsetzen können. Vor allem im handwerklichen Bereich ist die Praxis von großer Bedeutung. Als globales Unternehmen in der HKLS-Branche unterstützt HERZ bei jeder Gelegenheit die Ausbildungseinrichtungen mit den notwendigen Mitteln - zuletzt die Berufsschule Mollardgasse mit einer voll funktionsfähigen Fernwärmeübergabestation.

HERZ pflegt seit jeher eine enge Beziehung zu Bildungseinrichtungen, denn die jungen Installateure sind unsere Zukunft. Die BS Mollargasse verfügt bereits seit Jahren über einen HERZ Laborstand. Im August 2023 fand auch die offizielle Übergabe der neuen HERZ Fernwärmeübergabestation statt. Anwesend waren unter anderem HERZ Geschäftsführer Gerhard Glinzerer und BS Mollardgasse Schuldirektor interim. Bernhard Swatek. Die Übergabestation dient zur Schulungszwecken der Schüler.

HERZ Fernwärmeübergabestation

HERZ Fernwärmeübergabestation wird in Abstimmung mit den technischen Richtlinien des Fernwärme-Anbieters geplant sowie produziert. Dies ermöglicht HERZ Kunden eine individuelle Zusammenstellung der Fernwärmeübergabestation angepasst an ihre Bedürfnisse. Je nach Modell und Kundenwunsch können Leistungen von 20 kW bis hin zu 4MW übertragen werden.

Mit einer Leistung von 120 kW ist die Fernwärmeübergabestation in der Berufsschule Mollardgasse voll funktionsfähig und so ausgestellt, wie sie im Wohnbau eingesetzt wird. In diesem Ausmaß trägt die Fernwärmeübergabestation dazu bei, ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise von Heizungs- und Energiesystemen zu vermitteln. Zudem können Schüler ihre praktischen Fähigkeiten mit der neuesten Technik, wie sie heute benötigt wird, entwickeln, die in der beruflichen Zukunft von unschätzbarem Wert sein werden.

Schüler sind die Gestalter der Zukunft

HERZ Produkte verstehen sich als qualitativ und weisen eine lange Lebensdauer auf. Doch als Hersteller ist HERZ stark an die Professionalität der Installateure angewiesen. Gut ausgebildete Installateure verfügen über die notwendigen Kenntnisse, um Produkte fachgerecht zu installieren und zu warten. Um die Effizienz und Langlebigkeit der Produkte sicherzustellen ist dies ausschlaggebend. Dies wird vor allem dadurch verstärkt, wenn die zukünftigen Installateure während der Ausbildung bereits mit HERZ Produkten arbeiten, da sie damit praktische Erfahrungen und Kenntnisse über die Funktionen und Anwendungen der Armaturen gewinnen.