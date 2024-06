Modern im Design - praktisch in der Anwendung

HERZ Feinarmaturen werden in unserem modernen Produktions- und Entwicklungszentrum in Šmartno pri Litiji, Slowenien hergestellt. Modernste Technologien in Verbindung mit 91 Jahren Erfahrung sind die Elemente unserer Inspiration zur Entwicklung hochwertiger Feinarmaturen. Die hohe Qualität unserer Produkte wird durch bedeutende europäische Zertifikate bestätigt. Sowohl Küchen- als auch Badarmaturen werden auf Basis technologischen Fortschritts, praktischer Anwendung und modernem Design hergestellt. Zudem zeichnen sich HERZ Feinarmaturen durch bewussten und effizienten Umgang mit Wasser und Energie und damit auch durch die Schonung der natürlichen Ressourcen sowohl bei der Produktion als auch bei der Nutzung aus.

Küchenarmaturen

Im Bereich der Küchenarmaturen bietet HERZ eine breite Produktpalette an. Durchdachte Lösungen, funktionale Bedienelemente und mehrere Modellvarianten sind ideal auf die Anforderungen im Küchenbereich abgestimmt. Je nach Produkt kann links- oder rechtshändische Montage für individuellen Bedienkomfort ermöglicht werden. Für tiefere Küchenspülen bietet HERZ auch Küchenarmaturen mit Auszugs- brause, sodass auch schwer zugängliche Bereiche des Geschirrs sauber gespült werden können. Mit Thermostatfunktion ausgestattete Armaturen tragen zur Reduktion des Warmwasserverbrauchs bei und bieten Schutz vor Verbrühung. Vom zeitgenössischen oder traditionellen Design bis hin zu feinen und modernen Linienführungen - HERZ bietet für jeden Küchenstil die perfekte Lösung.

Badarmaturen

Die Badarmaturen von HERZ setzen Maßstäbe in Sachen Design und Funktionalität. Mit einer gelungenen Kombination aus ästhetischem Anspruch und technischer Raffinesse schaffen HERZ Badarmaturen eine perfekte Symbiose im Badezimmer. Die Feinarmaturen zeichnen sich durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung aus, was nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für eine langanhaltende Lebensdauer sorgt. Egal, ob modern-minimalistisch oder klassisch-elegant – die vielfältige Produktpalette bietet für jeden Geschmack und unterschiedlichste Badezimmerkonzepte die passende Lösung. Durch innovative Technologien garantieren sie einen sparsamen Wasserverbrauch, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen. Die präzise Regelung von Temperatur und Wasserdruck ermöglicht eine individuelle Anpassung, um den persönlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Von Duschsystemen mit Kopfbrausen und Brausestangen, bis hin zu Waschbecken- und Badewannearmaturen - gestalten Sie Ihr Badezimmer mit HERZ einheitlich, modern und qualitativ.

HERZ bietet sowohl im Bereich Küchenarmaturen als auch Badarmaturen alle nötigen Zubehörteile sowie Ventile in passender Optik und europäischer Qualität an. Für detaillierte Darstellung der Feinarmaturen besuchen Sie un- sere Website: www.herz.eu