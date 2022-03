Pressemeldung

In der Regel handelt sich sich bei Hackgut um kleingehackte, die nicht mehr für andere Zwecke genutzt werden können. Zur Hackguterzeugung wird Holz, Schwend- und Restholz aus heimischen Wäldern und der Sägewerksindustrie verwendet. Hackgut ist in diesem Sinne „Abfall“ von Holz- und Forstwirtschaft, der aber nicht als Brennstoff für Hackgutanlagen genutzt werden kann. Indem Sie Hackgut in Ihrer Heizung verbrennen, sorgen Sie also auf ökologische Art für Abfallbeseitigung. Für Hackgut müssen nicht extra Bäume gefällt und verarbeitet werden. Sie nutzen lediglich die „Überbleibsel“ einer anderen Industrie und sorgen für deren CO 2 -neutrale Beseitigung. Durch das Verbrennen von Hackgut wird nur so viel CO 2 erzeugt, wie der Baum zuvor aus der Luft aufgenommen hat.



Die Vorteile von Heizen mit Hackgut auf einen Blick:

Günstiger und nachhaltiger Brennstoff, welcher in der Region verfügbar ist

Hoher Wirkungsgrade bei hoher Leistung

Für Mehrfamilienhäuser, Landwirtschaft, Gewerbe und Hotellerie geeignet

Einsatz auch im Nah- & Fernwärmebereich eingeestzt

Vollautomatischer Betrieb möglich

Geringer CO 2 -Fußabdruck

-Fußabdruck Für Neubau- als auch Moderinisierung einsetzbar

