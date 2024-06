Flächenheizungs- und -kühlsysteme erlangen immer mehr an Bedeutung in der modernen Gesellschaft. So bevorzugen viele Verbraucher bei Neubauten und auch bei Modernisierung bestehender Heiz- und Kühlsysteme ein Flächenheizungs- oder -kühlungssystem. HERZ Edelstahlverteiler ist hierfür das kompakte All-in-One Produkt mit allen nötigen Komponenten für ein montagefreundliches und reibungsloses Verfahren.

Der HERZ Edelstahlverteiler wurde speziell für die Anforderungen von modernen Flächenheiz- und -kühlsystemen entwickelt. Er ist für Fußboden-, Wand- und Deckenheizungs- und -kühlungssysteme sowie in Kombination mit Radiatoren einsetzbar. Dabei ist der HERZ Edelstahlverteiler sowohl für den Neubau als auch für die Modernisierung bestens geeignet. HERZ Flowmeter in den Ausführungen bis 3 l/min und bis 6 l/min sorgen in Verbindung mit den HERZ Thermostatventilen für ausgezeichnete Regelbarkeit. In Kombination mit den HERZ Raumtemperaturregelungen wird optimaler Komfort für den Endverbraucher sichergestellt.

Ein nahtlos gezogenes Edelstahl-Spezialprofil, welches mit modernsten Geräten präzise bearbeitet wird, garantiert höchste Funktionalität und Qualität. Je nach Anschlusskonfiguration sind bis zu 10 bar Betriebsdruck und bis zu 110 °C Betriebstemperatur möglich. Mit HERZ Flowmeter liegen diese Daten bei 6 bar/70 °C. Wahlweiser Links- oder Rechtsanschluss mit 1” IG sowie die Ausstattung mit Entlüftungsventilen und Füll- und Entleerhähnen sind obligatorisch. Durch die geringe Aufbauhöhe von 66 mm ist der HERZ Edelstahlverteiler optimal für den Einbau in Trockenbauwände geeignet. Je nach Wunsch können HERZ Edelstahlverteiler auf 3 bis 12 Heizkreise ausgelegt werden und bieten eine einfache Installation sowie hohe Bedienungsfreundlichkeit.

VERFÜGBAR HERZ Edelstahlverteiler Bestellnr.: 1 8632 XX

Entleerungsventil: Die Durchflussrichtung ist an der Grifffarbe des Ventils ersichtlich (rot: Vor- lauf; blau: Rücklauf). Am Vor- und Rücklaufbalken ist jeweils ein Füll- und Entleerventil mit Anschlussgewinde G 3/4” vorgesehen. Eine Ergänzung mit dem HERZ Schlauchanschluss 1 6206 01 ist möglich. Das Ventil kann mittels Handrad geöffnet bzw. geschlossen werden.

HERZ Flowmeter: Wärme- und kältebeständiger Kunststoff in Verbindung mit entzinkungsbeständigem Messing ermöglichen höchste Lebensdauer. Zweifache Doppel-O-Ring-Dichtungen und ein nichtdurchflossener Anzeigebereich sichern langfristig die Funktionalität. Die einfache Bedienung durch die Ableseeinheit ohne eigenes Werkzeug ist äußerst monteur- und kundenfreundlich. Zwei Ausführungsvarianten, bis 3 l/min und bis 6 l/min, ergeben einen breit- gefächerten Einsatzbereich.

Halterungen: Die Verteilerbalken können mit den mitgelieferten Halterungen direkt an einer Wand oder in einem Verteilerschrank montiert werden. Durch die mitgelieferten Halterungen mit integrierten Schalldämmeinlagen ist Montagefreundlichkeit in vollem Umfang gegeben.

Entlüftungsventile: Am Vor- und Rücklaufbalken ist jeweils ein Entlüftungsventil angebracht. Die Ventile können mit dem HERZ Universalschlüssel bedient werden.