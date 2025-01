HERZ Dynamisches Thermostatventil wird direkt an Heizkörpern montiert und vereint die bewährte Funktionalität eines klassischen Thermostatventils geschickt mit einem Differenzdruckregler in einem Gehäuse. Durch den integrierten Differenzdruckregler wird die voreingestellte Wassermenge bei Druckschwankungen konstant gehalten. Die Verbindung dieser beiden entscheidenden Funktionen bildet den einfachsten Weg zu einer effizienten Wärmeversorgung.

Durch den integrierten Differenzdruckregler ist es möglich, dass HERZ Dynamisches Thermostatventil den Durchfluss am Radiator bei wechselnden Druckverhältnissen konstant hält. Vollkommen selbsttätig werden Druckschwankungen ausgeregelt, die durch das Öffnen oder Schließen anderer Radiatoren im System entstehen. Ein entscheidender Vorteil: Weder Systemänderungen noch Systemerweiterungen erfordern eine Nachregulierung bzw. eine Änderung der Einstellung am dynamischen Thermostatventil, wodurch der Aufwand für den hydraulischen Abgleich gering gehalten wird.

Der bewährte HERZ Thermostatventileinsatz ergibt im Zusammenspiel mit den HERZ Thermostatköpfen eine höchst effiziente und betriebssichere Raumtemperaturregelung. Präzision, Genauigkeit und Effizienz entsprechen den hohen Erwartungen an ein HERZ Thermostatventil. In Eck- und Durchgansversion sind HERZ Dynamische Thermostatventile in DN 15 verfügbar und bieten eine flexible Lösung für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Vorteile