Das dynamische Regelset mit HERZ Differenzdruckregler ist die praxiserprobte Lösung für Probleme wie beispielsweise ungleichmäßig oder sogar teilweise mangelhaft beheizten Wohnflächen, die auf ein nicht ordentlich geregeltes und reguliertes Heiz- system zurückzuführen sind. Es ermöglicht eine einfache hydraulische Einregulierung der Fußbodenheizung für beste Energieeffizienz der gesamten Heizanlage. Der Differenzdruckregler besticht auch in der Praxis mit seiner robusten und schmutzunempfindlichen Arbeitsweise. Zudem punktet das Produkt auch durch seine schnelle Lieferzeit und Kompatibilität mit allen 1-Zoll-Verteilern am Markt.

Einregulierung von Fußbodenheizungen

Heizungsanlagen sind dynamische Systeme. Einzelne Heizkreise oder ganze Verteiler werden durch Regelungen geöffnet oder geschlossen, wodurch sich jedes Mal der Differenzdruck am einzelnen Heizkreis und damit der Durchfluss ändert. Jedem Heizkreis muss aber die in der Planung berechnete Durchfluss- menge zur Verfügung gestellt werden. Die Heizkreispumpe muss den gesamten Widerstand am Verteiler samt den Heiz- kreisen überwinden. Ist das nicht der Fall, werden einige Flächen ungleichmäßig oder sogar mangelhaft beheizt.

Drehzahlgeregelte Pumpen können hier keinen positiven Beitrag leisten, weil immer der Differenzdruck für den Heizkreis mit dem höchsten Druckverlust zur Verfügung gestellt werden muss.

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis

In der Theorie halten differenzdruckunabhängige Thermostatventile für jeden Heizkreis den Durchfluss konstant, auch wenn sich der am Verteiler anliegende Differenzdruck ändert. In der Praxis ist festzustellen, dass die feinmechanischen Komponenten dieser Thermostatventile äußerst sensibel auf allergeringste Verunreinigungen des Heizungswassers reagieren. Die Folge ist, dass diese Ventile in kürzester Zeit keine Regelfähigkeit mehr aufweisen. Aus diesem Grund empfiehlt sich in der Praxis der Einsatz von Differenzdruckreglern. Durch die Konstanthaltung des Differenzdruckes am gesamten Verteiler bleibt der eingestellte Durchfluss in den Heizkreisen bestehen, auch wenn im Heizsystem die Differenz- drücke variieren. Das ist altbewährt und dennoch, oder gerade deswegen, gut. Zum klassischen Differenzdruckregler liefert HERZ auch eine Weiterentwicklung genau für den Einsatzbereich der Fußbodenheizung.

HERZ Dynamisches Regelset

Mit den dynamischen Regelsets sind vier Funktionen realisierbar:

Differenzdruckregelung

Zonenregelung

Absperrung

Durchflussbegrenzung

Das dynamische Regelset von HERZ sorgt für die nötige Regelung, damit sich das Heizwasser zum gewünschten Zeit- punkt in der notwendigen Menge am gewünschten Ort befindet. Die vereinten Funktionen der Differenzdruckregelung, Zonenregelung, Absperrung und Durchflussbegrenzung sorgen für eine ausgezeichnete Regelung der Flächenheizung. Das einstellbare Drosselventil dient zur Durchflussbegrenzung und garantiert, dass ein Verteiler nicht überversorgt werden kann. Das Zonenventil ist druckentlastet. Thermische Stellantriebe oder Getriebemotore mit geringen Stellkräften sind zum Anbau bestens geeignet. Damit kann die Versorgung des Verteilers komplett unterbrochen werden. Dies ist besonders praktisch, wenn die gesamte vom Verteiler versorgte Fläche, z.B. eine Wohnung, abgesperrt werden soll.

Zu all diesen Funktionen zusätzlich, gewährleistet die Unempfindlichkeit des dynamischen Regelsets gegenüber Verschmutzungen im Heizwasser langfristig die Erhaltung der hydraulischen Regelfunktion. Kompakte Abmessungen des dynamischen Regelsets ermöglichen den einfachen Einbau in sogar nur 80 mm tiefen Verteilerschränken. Das dynamische Regelset von HERZ ist mit und ohne Passstück für Wärmemengenzähler erhältlich.