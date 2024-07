Die Anforderungen in der Gebäudetechnik wachsen stetig an. Heizen und Kühlen werden nicht nur in Neubauten in Kombination verwendet, sondern sind auch bei Sanierungen beliebt, um den individuellen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. HERZ Druckunabhängiger 6-Wege- Regelkugelhan ist das optimale Produkt für die präzise Steuerung von Heiz- und Kühlfunktionen in Anlagen. Das vielseitige Regelventil, das auch als Umschaltventil fungiert, ermöglicht durch den integrierten Differenzdruckregler die effiziente Anpassung an die verschiedenen Bedürfnisse der Endverbraucher. Die automatische Umschaltung je nach gewählter Funktion sorgt dafür, dass Heizen und Kühlen nahtlos effektiv miteinander kombiniert werden, um den Komfort in Gebäuden zu maximieren.

Der HERZ Druckunabhängige 6-Wege- Regelkugelhahn kann für die Regelung von Heiz-/Kühldecken und Fancoils in 4-Rohr-Systemen verwendet werden. Er kann als Regelventil oder Umschaltventil eingesetzt werden. Der HERZ Druckunabhängige 6-Wege- Regelkugelhahn kommt bei Heiz- und Kühlsystemen, wie z.B. in Supermärkten, Bürokomplexen, öffentlichen Gebäuden, aber auch in Wohnanlagen, etc. zum Einsatz. Dabei wird über einen elektrischen Drehantrieb zwischen Heizen und Kühlen umgeschaltet. Durch die interne Sicherheitsfunktion wird der unbeabsichtigte Druckanstieg verhindert. Der HERZ Druckunabhängige 6-Wege- Regelkugelhahn ist eine Kombination aus einem 6-Wege Ventil, Regulierkugelhahn und druckunabhängigen Regelventil.

Ein Kugelhahn mit mehreren Funktionen

Die Installation eines HERZ Druckunabhängigen 6-Wege-Regelkugelhahnes reduziert die Anzahl der zum Umschalten und zur Regulierung des Systems erforderlichen Ventile. Mit einer Drehung von 90° eines Drehantriebes kann sowohl die Umschaltung Heizen-Kühlen als auch die Regelung der Heizseite und der Kühlseite durchgeführt werden. Der integrierte Differenzdruckregler hält den Differenzdruck über das Regelventil konstant und verhindert den unbeabsichtigten Druckanstieg. Unabhängig von Änderungen des anliegenden System-Differenzdrucks fließt immer die gleiche eingestellte Durchflussmenge über den Regelkugelhahn. Durch Zwischenstellungen kann der Durchfluss geregelt werden.

VERFÜGBAR ab Oktober 2024

Bestellnr.: 1 2460 XX

Technische Produktinfos sowie Installationsbeispiel und vieles mehr finden Sie jetzt auf unserem YouTube Kanal.

Vorteile - HERZ Druckunabhängiger 6-Wege-Regelkugelhahn