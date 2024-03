Heizen und Kühlen werden nicht nur in Neubauten in Kombination verwendet, sondern sind auch bei Sanierungen beliebt, um den individuellen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. HERZ Druckunabhängiger 6-Wege-Regelkugelhahn hebt die Regelung von Heiz- und Kühldecken sowie Fancoils in 4-Leiter-Systemen auf eine neue Ebene. Das Produkt sorgt für eine präzise Steuerung der Heiz- und Kühlfunktionen in Anlagen und ermöglicht durch den integrierten Differenzdruckregler eine effiziente Anpassung an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Endverbraucher. Das vielseitige Regelventil, das auch als Umschaltventil fungiert, bietet praktische Vorteile für Installateure, wirkt sich positiv auf die Energieeffizienz aus und spart auch Kosten.

Ein Kugelhahn mit mehreren Funktionen

HERZ Druckunabhängiger 6-Wege-Regelkugelhahn ist eine Kombination aus einem 6-Wege Ventil, Regulierkugelhahn und druckunabhängigen Regelventil in einer einzigen Einheit. Diese Kombination ermöglicht es dem Produkt, als Regelventil sowie als Umschaltventil zu fungieren. Die automatische Umschaltung je nach gewählter Funktion sorgt dafür, dass Heizen und Kühlen problemlos miteinander kombiniert werden und damit einen maximalen Komfort in Gebäuden ermöglichen. Für Installateure bedeutet dies eine effizientere Installation mit weniger Komponenten und geringerem Platzbedarf. Aus technischer Sicht ermöglicht die präzise Durchflussregelung eine optimale Energienutzung, was zu einer potenziellen Senkung der Betriebskosten führt.

Die Installation eines HERZ Druckunabhängigen 6-Wege-Regelkugelhahnes reduziert die Anzahl der zum Umschalten und zur Regulierung des Systems erforderlichen Ventile. Mit einer Drehung von 90° eines Drehantriebes kann sowohl die Umschaltung Heizen-Kühlen als auch die Regelung der Heizseite und der Kühlseite durchgeführt werden. Der integrierte Differenzdruckregler hält den Differenzdruck über das Regelventil konstant. Die interne Sicherheitsfunktion verhindert unbeabsichtigte Druckanstiege, was die Zuverlässigkeit des Systems weiter erhöht. Unabhängig von Änderungen des anliegenden System-Differenzdrucks fließt dadurch immer die gleiche, eingestellte Durchflussmenge über den Regelkugelhahn. Durch Zwischenstellungen kann der Durchfluss geregelt werden. HERZ Druckunabhängiger 6-Wege-Regelkugelhahn ist ab Herbst 2024 von DN 15 - DN 20 verfügbar.

Vorteile:

Zum Regeln, Regulieren und Absperren von Verbrauchern in 4-Leiter-Systemen

Druckentlastet für kleine Drehkräfte

Druckunabhängig - der integrierte Differenzdruckregler hält den Differenzdruck über das Regelventil konstant

Entwickelt in Österreich, produziert an europäischen Standorten der HERZ Gruppe

Technische Produktinformationen sowie Installationsbeispiel und vieles mehr finden Sie jetzt auf unserem YouTube Kanal.