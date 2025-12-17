Unerwartete Herausforderungen gehören im Anlagenbau dazu wie Holz zum Kessel. Doch während man normalerweise mit technischen Tücken oder der Witterung rechnet, gibt es Momente, in denen die Realität kreativer ist als jede Störungsliste – zum Beispiel, wenn plötzlich ein ganz anderer „Fremdkörper“ wie eine Ente im Rauchgasweg steckt. Die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen HERZ und Clean Burn Bioenergi AB aus Schweden zeigt: Auch wenn es einmal richtig „entenvoll“ wird, bleibt die Partnerschaft standfest – und die Wärmeversorgung ebenso.

Flieg Ente, flieg - doch nicht dahin

Seit 2010 arbeitet Clean Burn Bioenergi AB aus Göteborg, schwedischer Anbieter nachhaltiger Biomasse-Anlagen, eng mit HERZ Energietechnik zusammen. Für die schwedische Industrie, Energieversorger und selbst temporäre Heizprojekte setzt das Unternehmen vor allem auf eines: Robuste HERZ Biomassekessel mit Leistungen von 100 kW bis 2.000 kW mit flexiblen Möglichkeiten im Bereich Brennstoff- und Kaskadentechnik. Ein besonders spannendes Projekt findet sich auf dem Hamra-Gård Bauernhof, der Vorzeigefarm des Unternehmens DeLaval für moderne Melktechnologie. Dort sorgen zwei HERZ firematic 499 kW Biomassekessel samt Verteiltrichter für zuverlässige Wärme – zumindest bis sich ein unerwarteter Gast im Rauchgasventilator blicken ließ. "Die Anlage hatte unerklärliche Symptome, wie verrückte Lambdawerte und Leistungseinbrüche. Mehrere Serviceeinsätze sowie der Austausch von T-Control und Lambdasonden wurden durchgeführt, um das ungewöhnliche Problem einzugrenzen. Für eine weitere Prüfung fuhr ich persönlich hin und stellte die Drehzahl des Rauchgasventilators auf 100 % ein und bemerkte beim Öffnen der Brennkammer, dass keine Luft gesaugt wurde. Dann entdeckten wir die Ente im Rauchgasventilator", sagt Bosse Augustsson, Geschäftsführer von Clean Burn Bioenergi AB. Er hofft, dass die Enten künftig woanders durchstarten. Und auch wenn mal eine Ente die Show stiehlt, am Ende läuft alles wieder rund - und natürlich warm.

Mehr über HERZ Energietechnik