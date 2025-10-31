Heizkörper haben sich geändert. Sie sind nicht mehr nur ein „Mittel zum Zweck“, sondern ein bedeutendes Element des innenarchitektonischen Designs. Auch die Wohlfühlanforderungen und Umweltbelange haben sich entwickelt. Thermostatisch geregelte Raumtemperatur und effiziente Heizanlagen sind Stand der Technik. So hat HERZ Armaturen in Zusammenarbeit mit "Porsche Design GmbH" eine Reihe an Thermostatköpfen mit modernen und gleichzeitig zeitlosen Farben entwickelt.

VERFÜGBAR: HERZ MINI DE LUXE Thermostatköpfe in schwarz matt (S 9200 49) und in chrom (S 9200 31).

Die Funktion des Thermostatkopfes ist lang bewährt: Die Wunschtemperatur wird über die Einstellung des Thermostatkopfes festgelegt. Die Raumtemperatur wird durch den integrierten Flüssigkeitsfühler kontinuierlich an diese angepasst. Ist die Wunschtemperatur im Raum erreicht, dehnt sich das Dehnelement soweit, dass kaum bis wenig Warmwasser durch das Ventil zum Radiator fließen kann, um die Temperatur aufrecht zu erhalten. Ist es kälter als gewünscht, zieht sich das Dehnelement wieder zusammen, um Warmwasser durchzulassen. Durch den korrekten Einsatz sorgt der HERZ Thermostatkopf somit für ein reguliertes und effizientes Heizsystem und für entsprechendes Wohlbefinden.

Im Laufe der Zeit hat sich der Einsatz des Thermostatkopfes auch als ein innenarchitektonisches Designelement bewiesen. So wählt man den Thermostatkopf in den meisten Fällen auch passend zu der restlichen Raumausstattung aus. Aus diesem Grund hat HERZ Armaturen gemeinsam mit Porsche Design eine Kollektion bestehend aus 18 verschiedenen Farben entwickelt. Von Goldgeld bis Ultramarin, von Calypso bis Pergamon, viele moderne und zeitlose Farben sorgen für den letzten Feinschliff der Innen- räume.

DE LUXE Armaturen

Die HERZ DE LUXE Heizkörperarmaturen vervollständigen das architektonische Design des Raumes. Dank mehr als 125 Jahren Erfahrung mit Heizungsregelung macht HERZ diese Armaturen zu einem Bestandteil der präzisen und effizienten Steuerung des Heizsystems, die durchgehend für Komfort und Energieeinsparung sorgt. Eine Vielfalt von Bauformen und Verbindungsmöglichkeiten machen die HERZ DE LUXE Reihe zu einer perfekten Lösung für alle Neubau- als auch Renovierungsprojekte in der für sich sprechenden HERZ Qualität.

Die Familie DE LUXE, bestehend aus Thermostatventilen TS-90, Absperrventilen RL-1, Anschlussgarnituren HERZ- 3000 bzw. TS-3000 und Lanzenventilen VUA sowie entsprechendem Zubehör, erlaubt vielfältige Anwendungs- und Einsatzbereiche.