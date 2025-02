Sauberes, hygienisch einwandfreies Trinkwasser ist eine der wertvollsten Ressourcen unserer Zeit, die besonders gut geschützt werden muss. Gesetze, Verordnungen und Regulative definieren die detaillierten Rahmenbedingungen, um das blaue Gold vor schädlichen Einflüssen zu bewahren. Bereits seit dem 15. März 2021 dürfen in Österreich ausschließlich entsprechend registrierte Produkte verbaut werden. Doch wer haftet im Endeffekt dafür?

ÜA-Kennzeichen

Für Installateure ist es entscheidend, sich der gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtung des ÜA-Kennzeichens bewusst zu sein, denn mit diesem kleinen Symbol ist eine große Verantwortung verbunden, da es eine unumgängliche Voraussetzung beim Einbau von Trinkwasserprodukten ist. Im Rahmen der EU-Trinkwasserrichtlinie hat jeder Nationalstaat dafür zu sorgen, dass die Inhalte der Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. Der österreichische Gesetzgeber hat daher in der „Verordnung des Österreichischen Institutes für Bautechnik über die Baustoffliste ÖA“ vom 15. März 2019 festgelegt, dass Rohre, Formstücke und Gebäudearmaturen in der Trinkwasserversorgung innerhalb eines Gebäudes zwischen der Übergabestelle und der Entnahmestelle nach zweijähriger Übergangsfrist der ÖNORMEN-Serie B 5014 1-3 entsprechen müssen.

Die Trinkwassereignung gemäß ÖNORM B 5014 1-3 „Sensorische und chemische Anforderungen und Prüfung von Werkstoffen im Trinkwasserbereich“ beinhaltet, dass alle verwendeten Materialien hygienisch einwandfrei sind. Das heißt, dass von diesen Materialien keinerlei negative Beeinflussung des Trinkwassers und damit keinerlei gesundheitsgefährdende Wirkung ausgehen.

Zum Nachweis der Übereinstimmung eines Produktes mit den Bestimmungen der Baustoffliste ÖA und somit zum Nachweis der Trinkwassereignung wird durch eine Registrierungsstelle eine Registrierungsbescheinigung ausgestellt. Das Trinkwasserprodukt darf sodann das ÜA-Kennzeichen tragen und wird auch kontinuierlich überprüft. Die Nachweispflicht bezieht sich ausnahmslos auf alle Einbauprodukte in Österreich unabhängig von ihrem Herstellungsland.

Die Qualitätsmarken

ÖVGW und DVGW

Sofern Trinkwasserprodukte das staatlich vorgeschriebene ÜA-Kennzeichen tragen, können weitere Zertifizierungen beantragt werden, um die höchste Qualität zu bekräftigen. Sowohl die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) als auch der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) bescheinigen mit ihren Qualitätsmarken zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen eine nachweislich hohe Qualität von Unterlagen, Service oder Logistik bis hin zum Bestehen einer aufrechten Produkthaftpflichtversicherung. Dabei unterliegen die Produkte und alle anderen Anforderungen einer kontinuierlichen Überwachung durch ÖVGW und DVGW.

ACHTUNG: Produkte erhalten nur dann die ÖVGW-Zertifizierung, wenn sie über ein gültiges ÜA-Kennzeichen verfügen. Sowohl das Kaufen als auch das Verkaufen von Trinkwasserprodukten ohne ein ÜA-Kennzeichen ist zwar erlaubt, jedoch ist der Einbau solcher Produkte laut der österreichischen Verordnung nicht gestattet. Hierfür haftet der Installateur. Daher wird empfohlen, bereits beim Kauf von Trinkwasserprodukten auf das ÜA-Kennzeichen bzw. die aktuelle ÖVGW-Zertifizierung zu achten, um sich Ärger und Kosten zu ersparen.

Mit HERZ auf der sicheren Seite

HERZ Armaturen hat von der Registrierungsstelle WIEN-ZERT für alle betroffenen HERZ Trinkwasserprodukte die erforderlichen Registrierungsbescheinigungen. Darüberhinaus sind ausgewählte HERZ Produkte mit Qualitätsmarken ausgezeichnet.

Alle HERZ Trinkwasserprodukte wie Kugelhähne, Absperrventile, Strangregulierventile, Zirkulationstemperaturbegrenzer, Druckreduzierer, Trinkwassermischventile, Rückflussverhinderer, Trinkwasserverteiler, das Aluverbundrohr-Trinkwasserverteilsystem Pipefix mit Pressfittingen, Trinkwasserfilter mit oder ohne Druckreduzierer und die Sicherungsarmaturen können gesetzeskonform in der Trinkwasserversorgung bei jedem Bau- und Renovierungsprojekt verwendet werden. Sämtliche Anforderungen zum Schutz der Gesundheit der Menschen und zum Schutz der Qualität des Trinkwassers werden mehr als erfüllt. Mit HERZ sind Sie auf der sicheren Seite.

HERZ Aluverbundrohr-Trinkwasserverteilsystem Pipefix mit Pressfittingen tragen sowohl die Qualitätsmarke des ÖVGW als auch des DVGW. Die Absperrventilfamilien in Schrägsitzausführung, 4115 und 4125, und die Absperrventilfamilien in Geradsitzausführung, 4215, sind ÖVGW-registriert. Die Kugelhähne mit Rückflussverhinderer,2110, sind DVGW-zertifiziert. Ebenso sind alle Systemtrenner und Systemtrennerkombinationen DVGW-zertifiziert.