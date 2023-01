Der Einsatz von Biomasseanlagen im Bereich Gartenbau steigt in den letz­ten Jahren stetig an und gewinnt immer mehr an Bedeutung auch hier nachhaltig zu handeln. So setzt auch die Gärtnerei Schippani auf Biomasse bei der Beheizung ihrer Glashäuser. Als Komplettanbieter für erneuerbare Energiesysteme bis 1.500 kW bietet HERZ Energietechnik gemeinsam mit der Binder Energietechnik ein maßge­schneidertes Paket zur Glashausbeheizung mit Hackgutanlagen an.

Die neue Anlage

Im Einsatz ist eine Hackgutanlage fire- matic mit 500 kW sowie ein Binder Hack­gutkessel mit Schubrostfeuerung mit 1.000 kW zur Beheizung der Glashäuser. Die Beschickung der Anlagen erfolgt durch eine 3-bahnige Schubbodenaustragung mit Querförderschnecke. Die anfallende Asche wird mittels zentraler Aschenaus­tragung in eine externe Aschentonne be­fördert.

Mit den Hackgutanlagen von HERZ und Binder können somit rund 1,5 - 2 Hektar Fläche beheizt werden.

Gärtnerei Schippani

Gärtnerei Schippani baut auf rund 2 ha gartenbaulicher Fläche frische Gurken und Tomaten. Das Unternehmen hat seinen Sitz im 11. Wiener Gemeindebezirk. Anne­liese Schippani, Eigentümerin und Obfrau der Wiener Gärtnerinnen und Kammerrä­tin der LK Wien, kümmert sich gemeinsam mit Leopold Schippani um die Qualität und Anbau der Produkte.

Seit 2012 steht das Unternehmen auch Schulen für Ausflüge zur Verfügung und ist ein zertifizierter "Schule am Bauernhof" Betrieb. Unter dem Titel "Ich bin kostbar - komm und koste mich!" gewährt das Un­ternehmen Kindern und Jugendlichen ei­nen Blick in die kostbare Welt vom Frisch­gemüse. Das Programm verfolgt das Ziel, das Verbraucherbewusstsein der jungen Generation zu stärken und eine zukunftso­rientierte Verbraucherkompetenz zu schu­len.