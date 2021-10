Pressemeldung

Heizen Sie allerdings noch mit fossilen Brennstoffen und spielen mit dem Gedanken einer umweltfreundlichen Neuanschaffung? Natürlich gibt es diesbezüglich einige Kriterien, die es zu beachten gilt – wir beraten Sie gerne!

Als einer der erfahrensten Hersteller von Stückholz-, Hackgut-, Pelletsanlagen & Wärmepumpen haben wir von der Herz Energietechnik GmbH unser Hauptaugenmerk auf die Produktion von modernen, umweltfreundlichen und kostengünstigen Heizsystemen mit höchstem Komfort und bester Bedienerfreundlichkeit gelegt. Über 200 Mitarbeiter am Firmenstandort in Pinkafeld garantieren für beste Qualität, die nicht nur in Österreich, sondern weltweit gefragt ist.

Doch welche Heizung ist nun die richtige für mich?

Egal ob Sie sich für das Heizen mit Stückholz, Pellets oder Hackgut entscheiden, beim Heizen mit Biomasse liegen die Vorteile auf der Hand. Nicht nur profitiert die Geldtasche von der Entscheidung mit dem nachwachsenden Brennstoff Holz zu heizen, sondern es wird aufgrund der CO2-neutralen Verbrennung auch die Umwelt geschont. Unsere Wärmepumpen stehen für die effiziente Nutzung der erneuerbaren Energiequellen Erde, Wasser oder Luft.

Bei der Wahl des richtigen Heizsystems ist außerdem die gezielte Betrachtung der individuellen Situation notwendig. Nicht für alle Verhältnisse ist dieselbe Heizung geeignet. Um die perfekte Lösung für Sie zu finden, beraten Sie unsere qualifizierten Fachleute gerne in einem persönlichen Gespräch.

Für den Einbau von erneuerbaren Energiesystemen gibt es obendrein eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten von Bund, Land oder Gemeinde. Informieren Sie sich jetzt!

Wussten Sie schon ….

dass beinahe die Hälfte der österreichischen Staatsfläche (48%) von Wald bedeckt ist und wir von dieser Menge an Holz pro Jahr weniger nutzen, als im gleichen Zeitraum nachwächst?

dass Sie mit 4000 kg Pellets gleich lange heizen wie mit 2000 Liter Heizöl, wobei 2000 Liter Heizöl derzeit ca. 1.600 € kosten, 4000 kg Pellets jedoch nur auf einen Preis von € 1.000 kommen? Somit ergibt sich eine Kostenersparnis von 37,5%!

was CO2-neutral bedeutet? Bei der Verbrennung von Holz kann nur so viel CO2 freigesetzt werden, wie der Baum während seiner Lebensphase durch die Photosynthese aufgenommen hat. Somit trägt Holz als Brennstoff nicht zur Entstehung des Treibhauseffektes bei!

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann kontaktieren Sie uns einfach mittels nachfolgendem Button unter dem Betreff „Wärme mit und von HERZ“.