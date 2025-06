Die Badarmaturen von HERZ setzen Maßstäbe in Sachen Design und Funktionalität. Mit einer gelun­genen Kombination aus ästhetischem Anspruch und technischer Raffinesse schaffen HERZ Badarmaturen eine perfekte Symbiose im Badezimmer. Die Feinar­maturen zeichnen sich durch hochwertige Materia­lien und präzise Verarbeitung aus, was nicht nur für eine ansprechende Optik sondern auch füreine lang­anhaltende Lebensdauer sorgt.

Gefertigt werden die Feinarmaturen entweder durch Gießen, Schmieden oder aus Messingstangen. Nach präziser mechanischer Bearbeitung und sorgfältigem Schleifen sowie Polieren erhalten sie eine langlebige galvanische Beschichtung: Zunächst 8-12 Mikrometer Nickel, gefolgt von 0,2-0,4 Mikrometer Chrom. Dieses Verfahren schützt nicht nurdie Feinarmaturen, sondern verleiht ihnen auch ihren charakteristischen Glanz. Ein Qualitätsversprechen, das spürbar und sichtbar ist.

Auch im Bereich Wasserverbrauch zeichnen sich HERZ Feinarmaturen durch bewussten und effizienten Um­gang mit Wasser und Energie aus. In allen aktuellen Serien sind standardmäßig Wassersparelemente ein­gebaut. Diese Feinarmaturen garantieren einen spar­samen Wasserverbrauch, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen.

Lino

Die Serie Lino ist eine Kombination aus geraden und abgerun­deten Formen, die sich gegenseitig ergänzen und ein elegan­tes, schlichtes Aussehen schaffen. Die geraden Linien sind die perfekte Lösung für moderne Innenräume, während die wei­cheren, abgerundeten Formen gut zu traditionell gestalteten Räumen passen. Die Armatur ist mit einem leicht erhöhten Griff ausgestattet, der die Bedienung noch einfacher macht. Die Serie Lino wird Ihr Bad ästhetisch vervollständigen, denn sie umfasst eine Duscharmatur, eine Waschtischarmatur sowie eine Unteroutzversion.

Technische Daten

Betriebsdruck:

empfohlen: 3-5 bar

max.: 8 bar

empfohlen: 3-5 bar max.: 8 bar Temperaturbereich:

empfohlen: 5 - 65 °C

max.: 80 °C

empfohlen: 5 - 65 °C max.: 80 °C Geräuschklasse: Klasse I

Material: Gehäuse aus Messingguss mit Ni-Cr Beschichtung und Metallgriff

DVGW zertifizierte 35mm Keramikkartusche

Elite

Die Elite Badarmaturen verbinden klare Geradlinigkeit mit wei­chen Übergängen und passen perfekt zu modernen sowie klassischen Badkonzepten. Ob in schwarz matt oder verchromt, Eli­te Badarmaturen passen sich jedem Badezimmerkonzept an. Für eine besonders minimalistische und exklusive Optik bietet die Serie Waschtischarmaturen und Brausebatterien mitWand­abdeckung und Bedienhebel - ideal für den Unterputz-Einbau oder die Vorwandinstallation. Entdecken Sie zeitlose Eleganz, die nicht nur Ihr Badezimmer verschönert, sondern es in eine Wohlfühloase verwandelt.

Technische Daten

Betriebsdruck:

empfohlen: 3-5 bar

max.: 8bar

min.: 0,5 bar

empfohlen: 3-5 bar max.: 8bar min.: 0,5 bar Temperaturbereich:

empfohlen: 5-65°C

max.: 80 °C

empfohlen: 5-65°C max.: 80 °C Geräuschklasse: Klassei

Material: Gehäuse aus Messingguss mit Ni-Cr oder mattschwarz pulverbe­schichtet; Metallgriff

Fresh

Die Fresh Linie integriert sich Dank ihrer trendig gerundeten Li­nien und aufwändigen Details in jedes moderne Badezimmer. Elegante Rundungen sorgen für ein ansprechendes Design bei den Thermostatarmaturen aus der Fresh-Kollektion. Die Ein­stellung der Wunschtemperatur ist komfortabel und praktisch zugleich. Sie schützt vor Verbrühungen, was für Familien mit Kindern sehr wichtig ist. Die Armaturenoberfläche erhitzt sich nicht und ist somit auch absolut berührungssicher. Durchdacht in Design und Funktion setzen Fresh-Armaturen immer form­schöne Akzente.

Technische Daten

Betriebsdruck:

empfohlen: 3-5 bar

max.: 8bar

empfohlen: 3-5 bar max.: 8bar Temperaturbereich:

empfohlen: 5-65°C

max.: 80 °C

empfohlen: 5-65°C max.: 80 °C Sicherheitsblocktemperatur: 38 °C

Material: Gehäuse aus Messingguss mit Ni-Cr Beschichtung und Metallgriff

Fresh Unterputzarmaturen f93

Je nach Modell bietet HERZ eine verchromte und eine schwarz­matt Version bei seinen Badarmaturen. Die Serie Fresh termo f93 ist mit einem durchdachten 2-Klick-System ausgestattet, das per Knopfdruck eine komfortable Auswahl zwischen Hand­brausekopf und Regendusche ermöglicht.

Technische Daten

Betriebsdruck empfohlen: 3-5 bar

max.: 8bar

max.: 8bar Temperaturbereich empfohlen: 5-65°C

max.: 80 °C

max.: 80 °C Sicherheitsblocktemperatur: 38 °C

El Material: verdecktes Messinggehäuse Kunststoffeinbaukasten; Ni-Cr oder mattschwarz pulverbeschichtet; Metallgriff; Abdeckplatte aus Edelstahl

Fresh Sensorarmaturen

Neben hygienischen Vorteilen bieten die Sensorarmaturen der Fresh Lime auch Komfort und Sicherheit bei der Temperatureinstellung und reduzieren den Wasserverbrauch. Daher ent­scheiden sich immer mehr Menschen für die Verwendung von sensorgesteuerten Armaturen auch im privaten Bereich. Die Fresh Kollektion bietet eine große Auswahl an formschönen Armaturen mit und ohne Mischbatterie - ein innovativer Akzent für jedes Badezimmer. Die Lime beinhaltet auch eine elektroni­sche Toilettenspülung mit einer einstellbaren Sensorreichweite von 250 - 700 mm. Ebenso kann die Spüldauer zwischen 1 - 30 Sekunden eingestellt werden. Abhängig vom Eingangsdruck betaigt der Wasserdurchfluss zwischen 0,2 - 0,7 l/s.

Technische Daten

Betriebsdruck:

empfohlen: 3-5 bar

max.: 8bar

min.: 0,5 bar

empfohlen: 3-5 bar max.: 8bar min.: 0,5 bar Temperaturbereich:

empfohlen: 5-65°C

max.: 80 °C

empfohlen: 5-65°C max.: 80 °C Durchfluss bei 3 bar Betriebsdruck: 61/min

Material: Gehäuse aus Messingguss mit Ni-Cr Beschichtung und Metallgriff

Zen

Weiche Kurven und abgerundete Formen der Zen Linie sind die richtige Wahl für die jenigen, die Tradition lieben und gIeichzeitig modernes Design schätzen. Feinarmaturen der Linie Zen verfügen auch über einen Griff, der sich sehr angenehm anfühlt. Die Zen Linie ist ein perfekter Kompromiss zwischen Eleganz und Benutzerfreundlichkeit. Badarmaturen der Linie Zen sind in schwarz matter oder verchromter Ausführung erhältlich.

Technische Daten