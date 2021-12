Pressemeldung

Frau Marktl hat internationale Erfahrung im Medien- und Agentur Bereich. Nach den Zwischenstopps in Mailand, Berlin und Kopenhagen ist sie wieder zurück in Österreich und freut sich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen hier bei Herz Armaturen. Ihr Fokus liegt auf PR und Medienarbeit, aber auch Markenstrategie und Digitalisierung. In ihrer Freizeit ist sie leidenschaftliche Köchin, liest gern, und reist, wann immer sich die Möglichkeit ergibt.