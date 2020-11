Flächenheizungen finden bei Modernisierungsmaßnahmen immer mehr Anhänger. Ob es sich dabei um Ein- und Zweifamilienhäuser handelt oder um den Geschosswohnungsbau. Dieser flexible Einsatz ist dem breiten Portfolio geschuldet, welches im Markt angeboten wird. Das Unternehmen herotec ist Spezialist auf diesem Gebiet und bietet für zahlreiche Anwendungsfälle das passende Klett-System.

Eine Speziallösung für die nachträgliche Verlegung auf einer bauseits verlegten Dämmung oder auf einem tragfähigen Untergrund (Beton, Estrich, Holz) ist das tempusFLAT KLETT System aus dem Hause herotec. Mit einer minimalen Aufbauhöhe von 32 mm (zzgl. Oberbodenbelag bei 2 kN Punkt- und 2 kN/m² Flächenlast). Das nur 2 mm dünne Element aus Kunstfaser wird von der Rolle ausgelegt. Der vom Werk rückseitig aufgebrachte Kleber ermöglicht eine sichere Fixierung. Anschließend werden die Klettrohre aus dem herotec-Sortiment im Ein-Mann-Betrieb befestigt. Das Rollenmaß beträgt 1.050 x 20.000 mm, wobei eine Überlappung von 50 mm zwischen den Bahnen vorgesehen ist.

Eine Variante mit Zusatznutzen ist die tempusFLAT KLETT dB. Sie erzielt eine hohe Trittschallverbesserung von bis zu 28 dB. Dies gelingt durch eine werkseitig auf der Unterseite aufgebrachte 8-mm-Trittschallbahn. Das Vlies kann auf den tragfähigen, sauberen und DIN-gerecht vorbereiteten Untergrund gelegt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Beton, Estrich, eine gebundene Ausgleichsschüttung, eine Dämmschicht oder um Holzuntergründe handelt. Um eine gegenüber Estrichanmachwasser dichte Fläche zu erhalten, ist eine selbstklebende Überlappung von 50 mm an dem Stoß vorhanden.

Konzipiert wurde das System für Modernisierungsmaßnahmen. Geliefert wird das tempusFLAT KLETT dB System auf einer Rolle mit den Abmaßen 1300 x 8000 mm (B x L). Mit dem zum System gehörigen herotec-Rohr mit Klettbandummantelung in den Dimensionen 10 bis 16 mm können so Verlegungen mit gleichbleibendem Rohrabstand mit sauberem Erscheinungsbild in kurzer Zeit realisiert werden.

Fachhandwerker haben auch die Möglichkeit, fertige Fußbodenheizungselemente in Mäanderverlegung mit Klett-Fixierbändern zu bestellen und zu verwenden. Damit ist eine schnelle und exakte Verlegung auf den Systemen der tempusFLAT KLETT Familie möglich. Eingesetzt werden können ebenfalls Rohrdimensionen von 8 bis 16 mm sowie elektrische Heizleiter. Die einzelnen Module sind mit drei Klettbändern versehen, die sicher und ohne Fremdbefestigung am herotec-Untergrund haften. Der Rohrabstand kann nach Bedarf angeboten werden. Die Maximallänge des Rohres und damit des Heizkreises ist dimensionsabhängig. Diese liegt bei der 16 mm Leitung bei 120 m (inkl. 5 m Zuleitung). Jedes Modul wird als Rolle in 1 m Breite geliefert. So kann es leicht transportiert und auf der Baustelle ausgelegt werden. Auf Anfrage können auch schmalere Varianten gefertigt werden.

Das Unternehmen herotec hat noch zahlreiche weitere Systeme im Portfolio, die flexibel auf die jeweiligen Bedingungen reagieren können. Auf der neu gestalteten Homepage des Herstellers www.herotec.de sind alle Informationen gebündelt zu finden.