Schon in den vergangenen Jahren hat der Familienbetrieb wiederholt seine Hilfsbereitschaft bewiesen und Spenden an diverse Stellen vergeben. Unterstützung gab es beispielsweise für das Ahlener Tierheim. Für die Hunde- und Katzenhäuser wurde eine herotec-Fußbodenheizung vom Unternehmen gestellt und durch die eigenen Mitarbeiter verlegt. In diesem Jahr soll Rumänien über die Organisation „Enniger hilft Kindern“ unterstützt werden. Der Verein aus Ennigerloh ist seit 30 Jahren tätig und hilft unverschuldet in Not geratenen Familien sowie Kindern, schwerpunktmäßig in Rumänien aber auch hier vor Ort. Dazu gehören Hilfstransporte, mit denen Waisen, kinderreiche Familien und Kinder mit Behinderungen unterstützt werden. Hier vor Ort wird bspw. Hilfe, für den ambulanten Hospizdienst „Königskinder“ in Münster, in Form von Hundetherapien für krebskranke Kinder und weiteren Aktionen angeboten. Thomas Heuser, Geschäftsführer bei herotec: „Wir sind seit über 40 Jahren ein Familienbetrieb und wollen dies auch nach außen transportieren. Uns geht es gut! Daher wollen wir dieses Gefühl mit Menschen teilen, denen es nicht so gut geht. Wir möchten Wärme schenken.“

Weitere Informationen zum Sortiment rund um die Flächenheizung und -kühlung sind auf www.herotec.de zu finden.