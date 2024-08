Eine perfekte Symbiose: Unifloor und herotec mit gemeinsamem Messeauftritt bei der architect@work in Düsseldorf 2023. Bild: herotec GmbH Flächenheizung, Ahlen

Der Flächenheizungsspezialist aus Ahlen hat längst erkannt: Im Verbund geht’s besser! Demzufolge arbeitet die herotec GmbH mit der Unifloor GmbH zusammen. Der Experte für schalldämmende und ausgleichende Unterböden bietet geeignete Systeme für die Flächenheizungen von herotec. Eine Win-win-Situation auf der ganzen Linie.

Flächenheizungen und Unterböden stellen eine perfekte Symbiose dar, wenn sie gut aufeinander abgestimmt sind und den Kundenwünschen auf ganzer Linie entsprechen. Um eine optimale Lösung zu finden, arbeiten die Experten von herotec und Unifloor nun Hand in Hand. Als Industrieverbund wird nicht nur der Austausch angeregt und die Weiterentwicklung von Produkten begünstigt, hier werden gemeinsam Lösungen erarbeitet.

Dass diese Zusammenarbeit zwischen herotec und Unifloor bereits Früchte trägt, sieht man beim gemeinsamen Trockenbausystem. Es wurde speziell dafür entwickelt, eine Flächenheizung auf Massiv- oder Holzbalkendecken in Kombination mit einer geeigneten Lastverteilschicht zu installieren. Während Unifloor mit seinem Know-how im Trittschall-Schutz und Unterbodenaufbau punktet, kann herotec durch Systemlösungen für Flächenheizungen mit optimaler Wärmequerverteilung glänzen.

Dieser Aufbau hat auf der internationalen Messe für Teppiche und andere Fußbodenbeläge Domotex den Green Collection Award in 4 von 4 Kategorien erhalten! Das Produkt ist einzigartig, nachhaltig, ohne Kompromisse in Qualität und Preis – und vereint die besten Elemente von herotec und Unifloor. „In Kombination mit unserem Jumpax ME erreicht der Aufbau auch F30 bis F60“, ergänzt der Jumpax-Produktspezialist Konstantin Leitner von Unifloor.

Beide Unternehmen legen besonderen Wert auf klimafreundliche und innovative Technologien. Gemeinsame Messeauftritte und ein kontinuierlicher Austausch gehören hier zur Selbstverständlichkeit.

Weitere Informationen über die Unternehmen finden sich unter www.herotec.de und www.unifloor.info.