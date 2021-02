herotec bietet durch die Übernahme von EHC das ganze Flächenheizungsspektrum für Neubau und Renovation, sowohl in elektro-, als auch in warmwassergeführten Systemen. Bild: herotec GmbH Flächenheizung, Ahlen

Die Parteien kennen sich bereits aus der Zusammenarbeit im Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF). Aufgrund der Produktnähe und um dem technischen Wandel in der Energiepolitik Folge zu leisten, war es ein logischer Schritt, die Synergien zu bündeln. Zudem möchte man die elektrische Flächenheizung in den Standard moderner Heiztechnik heben. „Ein sinkender Wärmebedarf im Neubau fordert kaum noch überzogene, komplexe Heizsysteme, sondern vielmehr bedarfsgerechte Lösungen. Dadurch erhebt sich die elektrische Variante immer mehr aus der Nische“, verdeutlicht Thomas Heuser, Geschäftsführer von herotec, den Schritt. Ab sofort werden alle Lösungen aus einer Hand für das ganze Spektrum für Neubau und Renovation von herotec abgedeckt, sowohl in elektro-, als auch in warmwassergeführten Systemen.

Weitere Informationen zum Sortiment rund um die Flächenheizung und -kühlung sind auf www.herotec.de zu finden.