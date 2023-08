Bau und Betrieb von Gebäuden verursachen in Deutschland rund 40 % der Treibhausgas-Emissionen. Wenn der Erhalt der Lebensgrundlagen erfolgreich gelingen soll, muss schon beim Bauen selbst begonnen werden. Diese Herausforderung nimmt das inhabergeführte Familienunternehmen herotec engagiert an, insbesondere mit den Trockenbauprodukten für Flächenheizsysteme im Bestand.

Für den Hersteller aus Ahlen (Westf.) beginnt die Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz bereits bei der Produktentwicklung. Ein Beispiel für das intensive Engagement ist die Systemlösung tempusDRY NATURE, eine vollständig recyclingfähige Strohfaserplatte mit hohem Dämmwert. Der nachwachsende Rohstoff Stroh in der Dämmschicht schont die Umwelt messbar: Seine Herstellung erzeugt im Vergleich zu herkömmlichen EPS-Standardlösungen mit Zementestrich ca. 57 % weniger CO 2 .

Die Produktfamilie tempusDRY GREEN setzt auf den Naturbaustoff Holzfaser. tempusDRY GREEN 30-16 kann wie tempusDRY NATURE variabel als Boden-, Wand- und Deckensystem eingesetzt werden. Die Ausführung „AIO“ (All In One) ist ausschließlich für die Bodenverlegung vorgesehen. Sie verfügt bereits über Umlenkungen für die mäandierende Verlegung der Heizrohre. Bei allen drei Ausführungen werden Wärmeleitlamellen aus recyclingfähigem Aluminium passgenau in die eingefrästen Rillen eingelegt.

Vorteilhaft ist hier zudem die von herotec entwickelte Crimp-Technologie: Wärmeleitlamellen werden ausschließlich durch die mechanische Klemmverbindung gehalten. Dieses klebstoff- und kunststofffreie Konzept ist ein anschaulicher Beleg dafür, dass das Bemühen um Nachhaltigkeit bei herotec bis ins letzte Detail reicht. Dadurch lassen sich alle Komponenten am Ende der Nutzungszeit sortenrein trennen und zu 100 % recyceln. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

