And the winner is: tempusFLAT Klett. Das neuartige Fußbodenheizungssystem wurde in der Kategorie Handwerk mit dem Green Product Award 2021 ausgezeichnet. Herotec hat das auch als „schlanke Wärme“ bezeichnete Konzept für den Einsatz in Neubau und Bestand entwickelt.

Die Merkmale Innovation, Nachhaltigkeit und Design stehen im Mittelpunkt des renommierten internationalen Awards. Ziel des Preises ist es, der Öffentlichkeit gute Beispiele zu geben und den Teilnehmern Feedback und Networking-Möglichkeiten zu bieten. Mit Hinblick auf seine Merkmale konnte tempusFLAT KLETT die Jury aus erfahrenen Experten überzeugen. Nils Bader, Leiter Green Product Award, konstatiert: "Das ist ein gutes Beispiel für das Maß an Qualität und Leidenschaft, mit dem unsere Nominierten zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen."

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen zeigt sich in der Nutzung eines monolithischen Grundmaterials. Zudem spart das Produkt aufgrund seiner schlanken Form Transportvolumen. Bei der einfachen Verlegung punktet tempusFLAT KLETT, weil es ohne Extra-Werkzeug auskommt.

Das Unternehmen herotec aus Ahlen konnte die Klett-Technik, die sich inzwischen am Markt etabliert hat, nochmals optimieren. Die verlegefertige und mit einem Raster versehene Klettbahn weist nur 2 mm Aufbauhöhe auf. Im Verbund mit einem Heizungsrohr aus dem herotec-Sortiment steht dem SHK-Handwerk ein robustes System zur Verfügung, das als Allrounder gelten kann.

Weitere Informationen zum Sortiment rund um die Flächenheizung und -kühlung sind auf www.herotec.de zu finden.