Die Auszubildenden legen auch bei der Herstellung der Bauelemente selbst Hand an. Bild: herotec GmbH Flächenheizung, Ahlen

Wer eine Ausbildung bei dem Flächenheizungsexperten herotec GmbH in Ahlen macht, lernt schnell über den Tellerrand hinauszuschauen. Einmal im Jahr wird das gesammelte Wissen in einem Azubi-Projekt auf die Probe gestellt. Teamwork und Projektmanagement stehen dabei an erster Stelle.

Neben den Auszubildenden des Flächenheizungsspezialisten nahmen auch die Newcomer der Partnerfirmen Electrical Heating Concepts GmbH und DiTom GmbH Kanaltechnik an der Praxisübung teil. Ein insgesamt fünf Personen starkes Team aus Industriekaufleuten und Fachkräften für Lagerlogistik hatte ein Konzept auf die Beine gestellt, bei dessen Umsetzung eine ausgeklügelte, energetische und überwiegend autarke Radstation entstand. Der besondere Clou: Sie ist überdacht und verfügt über beheizbare Sitzbänke, die mit Solarpaneelen betrieben werden können.

Die Azubis planten das gesamte Projekt von A bis Z selbst. Dazu gehörten neben der Konzeption auch Materialbeschaffung, Vorbereitung, Herstellung und Montage. Die Sitzflächen der beheizten Bänke wurden nicht nur in Eigenregie gefertigt, sie bestehen zudem aus hauseigenen Produkten wie der Dünnbettheizmatte der EHC.

Spätestens bei der Verarbeitung des Epoxidharzes und der Wahl hitzebeständiger Materialien wurde klar, dass es auf dem Weg zum Erfolg oft Stolpersteine zu meistern gilt. Nichtsdestotrotz – Lea Wrobbel, Azubi von DiTom und Ihre Kollegen sind rundum zufrieden: „Neben der Teamarbeit haben wir auch ein Gespür für die Abteilung Technik entwickeln können. So sieht man mal, was alles dahintersteckt“. Der Fokus dieses Projektes lag im Besonderen bei der organisatorischen Planung und die dadurch erlernten internen (Lern-)Prozesse, berichtet Kim Heuser, Prokuristin bei herotec. „Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit der Herangehensweise und dem Learning unserer Auszubildenen“.

Ausbildungsangebote oder weitere Informationen über das Unternehmen finden sich unter www.herotec.de.