Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und auf dem Firmengelände der herotec GmbH und der Tochtergesellschaft Electrical Heating Concepts GmbH (EHC) steht eine hochmoderne neue Betriebshalle. Hier sind die Bereiche Lager und Logistik angesiedelt. Die neue Halle gilt als Meilenstein in der Unternehmenshistorie, denn sie ist nicht nur zukunftsweisend, sondern auch besonders effizient und effektiv gestaltet.

Die Devise war, die Prozesse sowie den Workflow zu optimieren. Die Halle wurde entworfen, um modernen logistischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie ist rundherum befahrbar und mit Laderampen versehen. Zudem ist die Versorgung des neuen Gebäudes aufgrund einer Wärmepumpe, Photovoltaik- und Solaranlage energetisch autark regelbar. „Die Halle ist so geplant und realisiert, als könnte man darin wohnen“, erzählt Kim Heuser, Assistenz der Geschäftsleitung bei herotec.

Die neue Halle „Am Bosenberg“ bei Ahlen wird am 07. Oktober 2022 feierlich eröffnet. Darauf ist Thomas Heuser, Geschäftsführer bei herotec, besonders stolz. Seit der Firmengründung Anfang der 80er wurde stetig an dem Ausbau des Firmengeländes gearbeitet. Ab dem Jahr 2000 wurde mehrfach versucht, den Standort am Bosenberg, durch Erschließung vom eigenen Ackerland zu erweitern. Wirtschaftliche Gründe haben dieses Vorhaben jedoch immer wieder infrage gestellt und verschoben. 2021 konnte dann endlich mit der Planung einer neuen Halle begonnen werden, denn die Änderungen des Bebauungsplans wurden beantragt und damit die Weichen für weitere bebaubare Flächen geschaffen. Mit der neuen Erweiterungsfläche kann der Standort sofort auf weitere 6.000 m² ausgebaut werden. Bereits heute verfügt der Standort über eine Produktions- und Lagerfläche von über 8.000 m².

Weitere Informationen über die Unternehmen und umfangreichen Produktpaletten finden Sie unter www.herotec.de und www.ehconcepts.de.