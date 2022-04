Pressemeldung

Gute Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Ahlen: Das Unternehmen herotec GmbH Flächenheizung erweitert sein Firmengelände um eine 1.000 m² große Halle. Diese wird für sich und die seit dem 01.01.2021 eingegliederte Tochtergesellschaft, Electrical Heating Concepts GmbH (EHC), am Firmensitz „Am Bosenberg“ errichtet. Hierdurch werden die bereits bestehenden Produktions- und Lagerflächen von derzeit 8.500 m² ergänzt. Während eines symbolischen Spatenstichs läuteten jetzt Vertreter des Unternehmens und der Stadt Ahlen den weiteren Schritt in Richtung Zukunft ein.

Für herotec-Geschäftsführer Thomas Heuser hat das Projekt eine große Bedeutung: Der Spezialist für die Herstellung von Komponenten für Fußbodenheizungen hat unlängst die Firma Electrical Heating Concepts GmbH erworben. Da die Mietverträge des Unternehmens in Oberhausen nicht verlängert wurden, hat man sich dafür entschieden, das Unternehmen auf dem neuen Gelände anzusiedeln. Die Tochtergesellschaft ergänzt das Portfolio in idealer Art und Weise, wie Thomas Heuser erläuterte: „Die EHC hat sich auf den Bereich der elektrischen Dünnbettheizmatten spezialisiert. Das Besondere daran ist, dass diese in der Produktion maßgeschneidert für das Bauvorhaben produziert werden können.“ Die Verlegung ist dadurch ohne besondere Vorkenntnisse durchzuführen, womit man auch auf den vorherrschenden Fachkräftemangel reagieren möchte.

„Der Trend zur Elektroheizung ist aktuell nicht zu übersehen, da diese gerade in Verbindung mit Solarenergie eine zukunftsweisende Heizmethode darstellt“, schilderte Heuser. Zur Veranschaulichung gab der Geschäftsführer seinen Gästen eine Vorführung der Maschine, die die Heizdrähte mit den Matten vernäht. Dem Geschäftsführer der EHC GmbH, Michael De Bortoli, kommt die Umsiedlung übrigens auch aus einem anderen Grund überaus gelegen: Er lebt in Ahlen.

Insgesamt ist die zusätzliche Fläche, die das Unternehmen erschlossen hat, 10.000 m² groß. Sie erweitert das bestehende Firmengelände in südlicher Richtung. Um das Gelände als Erweiterungsfläche zu nutzen, musste der Bebauungsplan dahingehend geändert werden. Der Entwicklung steht so nichts mehr entgegen. Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen sowie Volksbank-Direktor Michael Vorderbrüggen würdigten unisono Heusers Bekenntnis zum Standort Ahlen und den stets innovativen Unternehmergeist. Zu diesem gehört übrigens auch das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie. Wie Heuser berichtete, verwende herotec schon seit längerer Zeit druckfeste Mineralwollmatten für die Trittschalldämmung und die Fußboden-Verlegelösung. „Diese sind zwar teurer als die herkömmlichen Standardlösungen, aber die ökologischen und brandschutztechnischen Vorteile liegen auf der Hand“, so Heuser.

Weitere Informationen über das Unternehmen herotec sind auf der Webseite www.herotec.de zu finden.