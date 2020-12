Bei dem tempusFLAT KLETT System im Allgemeinen handelt es sich um eine 2 mm starke Kunstfaser-Deckschicht mit Klettwirkung, für Konstruktionen mit Estrich nach DIN 18560 oder mit Spezialestrichen in niedriger Bauweise. Mit dem dazugehörigen herotec-Rohr mit Klettbandummantelung in den Dimensionen 10 bis 16 mm können so Verlegungen mit gleichbleibendem Rohrabstand mit sauberem Erscheinungsbild in kurzer Zeit realisiert werden. Durch die starke Haftung wird überdies flächenbündig ein Aufschwemmen des Rohres beim Einbringen der Estrich- oder Spachtelmasse verhindert.

Eine Variante mit Zusatznutzen ist die tempusFLAT KLETT dB. Sie erzielt eine hohe Trittschallverbesserung von bis zu 28 dB. Dies gelingt durch eine werkseitig auf der Unterseite aufgebrachte kaschierte 8-mm-Trittschallbahn. Das Vlies kann auf den tragfähigen, sauberen und DIN-gerecht vorbereiteten Untergrund gelegt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Beton, Estrich, eine gebundene Ausgleichsschüttung, eine Dämmschicht oder um Holzuntergründe handelt. Um eine gegenüber Estrichanmachwasser dichte Fläche zu erhalten, ist eine selbstklebende Überlappung von 50 mm an dem Stoß vorhanden.

Konzipiert wurde das System für Modernisierungsmaßnahmen und für den Neubau gleichermaßen. Geliefert wird das tempusFLAT KLETT dB System auf einer Rolle mit den Abmaßen 1300 x 8000 cm (B x L).

