PUK Duschkabinen: Hereinspaziert in geräumige Duschkabinen im XL-Format

WALK-IN Duschabtrennungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie durch ihre Geräumigkeit einen besonderen Duschkomfort bieten und den Raum optisch vergrößern. Aufgrund ihres innovativen, luftigen und langlebigen Designs sind sie Duschabtrennungen nahezu Allrounder und perfekt geeignet für alle Generationen und Badezimmer. Besonders die bodengleiche Montage, der leichte und türlose Einstieg machen diese Art der Duschabtrennung für die Gestaltung eines barrierefreien Bades interessant.

WALK-IN 10 im XL Format ist eine neue Qualität von begehbaren Duschkabinen. Gehärtetes Glas mit einer Stärke von 10 mm und einer maximalen Höhe von bis zu 3 Metern (!) ermöglicht es WALK-IN 10, bisher nicht verfügbare Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Bei Verwendung eines speziellen Profils kann die Kabine direkt an der Decke befestigt werden.

Das Wandbefestigungssystem ermöglicht es, Wandkrümmung mit Leichtigkeit auszugleichen. Das nach DIN-Norm 12150 gehärtete Einscheiben-Sicherheitsglas verleiht äußerste Stabilität und die SMARTCLEAN-Glasschutzbeschichtung ermöglicht eine einfache Reinigung der Duschkabine. Aufgrund der hydrophoben Eigenschaften der Beschichtung bleiben Wassertropfen nämlich nicht auf dem Glas, sondern fließen ab, ohne Flecken zu hinterlassen. Die Duschabtrennung ist universell einsetzbar. Sie ist als linke oder rechte Ausführung verfügbar und sieht am besten aus, wenn sie direkt auf dem Boden, ohne Duschwanne, montiert wird. Auf Wunsch ist es auch möglich einen Handtuchhalter am Glas zu installieren.

Die WALK-IN 10-Duschabtrennungen aus der Kollektion SCHWARZ sind eine ideale Wahl für Badezimmer. Schwarz ist eine Farbe, die mit Luxus, Klasse und feinem Geschmack assoziiert wird. Sie passt perfekt zu anderen Farben und hat die Fähigkeit, sich in den Vordergrund zu stellen und sich gleichzeitig harmonisch einzufügen, um einen subtilen Akzent zu setzen. Aber nicht nur als Duschabtrennung macht die WALK-IN 10 eine gute Figur. Auch als Raumlösung, zur Abtrennung verschiedener Wohnbereiche, ist sie ein Hingucker. Dank der Gestaltungsmöglichkeiten mittels laserGRAVUR und Digitaldruck auf Glas, wird die Abtrennung im Badezimmer sowie in anderen (Wohn-) Räumen zum Highlight der ganzen Wohnung.

Wussten Sie, dass unsere Duschabtrennungen millimetergenau nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gefertigt werden können? Setzten Sie sich einfach mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gerne!