die Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima bringt die SHK-Branche Corona-bedingt in diesem Jahr erstmals virtuell zusammen. Glen Dimplex Deutschland wird sich mit vielfältigen Online-Angeboten an der „ISH digital 2021“, vom 22. bis 26. März 2021, beteiligen.



„Wir werden unsere Kunden, Geschäftspartner, Fachbesucher und auch Journalisten wie gewohnt umfassend über das Sortiment und Dienstleistungsangebot von Dimplex informieren“, betont Heiko Folgmann, Director Sales Heating für die Marke Dimplex. “Wir tun dies mit spannenden Live-Events, Online-Präsentationen, lockeren Messe-Shows und virtuellen Chat-Foren. Wir setzen auf Interaktion, Dialog und auf unterhaltsame Information. So erhalten unsere Geschäftspartner nicht nur jede Menge wertvolle Informationen, sondern haben auch immer die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen.“



Wie bei Messen üblich, so wird auch bei der „ISH digital 2021“ der direkte, persönliche Kontakt im Mittelpunkt stehen. Vorteil der virtuellen Messe: Der Gedankenaustausch der Fachbesucher mit den Experten von Dimplex ist vollkommen zeit- und ortsunabhängig. Der Messebesucher erhält alle wichtigen Informationen - ohne aufwändig reisen zu müssen.



Dimplex stellt bei der digitalen ISH sein Vollsortiment für elektrisches Heizen, Kühlen und Lüften vor. Im Mittelpunkt der Präsentation steht das umfangreiche Angebot an Wärmepumpen, die sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung und Renovierung bestehender Gebäude ideal geeignet sind. Sie umfassen die Leistungsklassen von vier bis 180 kW und werden ergänzt durch elektrische Direkt-Heizungen. Darüber hinaus geht es auch um effektive Lüftungsanlagen beispielsweise für den schulischen Einsatz. Und Dimplex informiert über die höchst attraktiven staatlichen Förderprogramme, bei deren Beantragung das Unternehmen vielfältige Hilfestellung leistet.



Dimplex bietet über alle Messetage verteilt virtuelle Veranstaltungen an, die zu jeweils unterschiedlichen Themen umfassend informieren. Über eine Chatfunktion können sich die Gäste direkt zuschalten, Fragen stellen und direkt entsprechende Antworten erhalten. Zusätzlich steht das Vertriebsteam für individuelle Termine zur Verfügung. Die Buchung erfolgt über die Plattform der ISH unter www.ish.messefrankfurt.com oder auf direktem Weg über den Dimplex Vertrieb.



Dimplex war einer der ersten SHK-Hersteller, der bereits im Frühjahr 2020 mit Beginn der Corona-Pandemie interaktive Live-Messeshows angeboten hat. Dieses Konzept wird auch nach der ISH weiter ausgebaut werden. Aufgrund der sehr positiven Resonanz der Teilnehmer wird es über das gesamte Jahr verteilt weitere virtuelle Veranstaltungen geben.