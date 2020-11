Die bewährten TacoFlow Pumpen überzeugen durch ihre Effizienz, einfachen Einbau und intelligente Funktionen und wurden weltweit bereits millionenfach erfolgreich in Gaswandthermen eingesetzt. Ab sofort können Installateure Projekte, in denen sie TacoFlow Pumpen installiert haben oder eine Pumpen-Installation planen, bei Taconova einreichen und eine von insgesamt 50 Pumpen gewinnen. „Mit diesem Wettbewerb haben Installateure die Möglichkeit, unsere Pumpen kostenlos in einem geplanten Projekt einzusetzen und sich von ihrer Qualität zu überzeugen“, sagt Alexander Braun, Geschäftsführer der Taconova GmbH. „Ich freue mich, dass der Herbstwettbewerb pünktlich zur Heizsaison startet und bin gespannt auf die eingereichten Projekte. Wir hoffen auf rege Beteiligung.“

Eine Jury, bestehend aus fünf Taconova-Mitarbeitern, entscheidet wöchentlich, welche Projekte prämiert werden. Über einige der ausgewählten Gewinner-Projekte wird auf der Taconova Website und den Social Media Kanälen berichtet. Der Wettbewerb läuft noch bis zum 13. November 2020.

Die Teilnahme erfolgt über ein Formular auf der Taconova Website. Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es unter www.taconova.com