Mit dem kompakten BLUELYZER ST von AFRISO haben Sie als SHK-Profi künftig alle Möglichkeiten für den Service an Gas- & Ölfeuerungsanlagen. Egal ob Abgasanalyse, Druckmessung, Temperatur- oder CO-Umgebungsmessung – mit dem Allrounder geht’s ganz einfach von der Hand.

Komplett und kompakt

Er gilt als weltweit kleinster vollwertiger SHK-Allrounder mit TFT-Farbmonitor – und das nicht ohne Grund: In den äußerst kompakten Abmessungen von 66 x 143 x 37 mm (B x H x T) verbergen sich jeweils eine O 2 - und CO-Messzelle, ein 2,8ʺ großes Farbdisplay, ein Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 12 Stunden Standzeit und ein Kartenslot für die MicroSD-Karte zur systemunabhängigen Datenspeicherung. Die Messprotokolle können über die Speicherkarte ohne weitere Software als HTML-Datei archiviert und auf dem PC mit jedem Internetbrowser geöffnet werden. Alternativ sind die gemessenen Werte auch als QR-Code wandelbar, um sie mit dem Smartphone oder Tablet zu scannen und in der neuen kostenlosen App EuroSoft connect mit Kundendaten oder der eigenen Unterschrift zu einem professionellen PDF-Messprotokoll zusammenzuführen.

Optimal in der Bedienung

Der großzügige TFT-Farbmonitor ermöglicht eine komfortable Visualisierung aller Messergebnisse. Die farbunterstützte Menügestaltung, farblich veränderliche Messwertdarstellungen sowie die intuitive „Schritt-für-Schritt“-Bedienerführung durch die Messprogramme garantieren hohe Nutzerfreundlichkeit. Mit cleveren Features können die Arbeitsbedingungen am Messplatz zusätzlich verbessert werden. So lässt sich mit der „Display-Umkehrfunktion“ die Anzeige um 180° drehen oder mit dem Zoom-Modus über das komplette Display die Messwertanzeige individuell anpassen – das sorgt für jederzeit gute Ablesbarkeit!

Starten Sie jetzt durch und holen Sie sich das preisattraktive Einsteiger-Set BLUELYZER ST für nur 979,– € (Nettopreis in € ohne MwSt.). Jedes Aktionsgerät ist berechtigt für den Erhalt eines kostenlosen EUROprinters.

Voll ausgestattet und jederzeit erweiterbar

BLUELYZER ST eignet sich zur Abgasanalyse, Druckmessung und (Differenz-) Temperaturmessung und ist das Handmessgerät für den universellen Einsatz an kleinen und mittleren Öl- und Gasfeuerungen gemäß 1. BImSchV sowie zur Überprüfung von Gasfeuerstätten auf CO-Konzentrationen. Das kleine Multitalent verfügt zudem über eine exakte Berechnung des Eta-Wertes für alle Brennwertheizungen mit brennstoffspezifischer Taupunktberechnung. Egal ob genaue Einstellung oder Kontrollmessung – der BLUELYZER ST ist mit diesem Funktionsumfang auf Augenhöhe mit amtlichen Abgasmessgeräten und damit bestens für die Einsätze im SHK-Fachhandwerk geeignet.

Und das kleine SHK-Wunder kann noch mehr: Serienmäßig mit Bluetooth® Low Energy-Schnittstelle ausgestattet, erlaubt der BLUELZYER ST beispielsweise eine energiesparende Datenübertragung zum PC oder die einfache Verbindung mit den AFRISO CAPBs®-Sensormodulen. Das Abgasmessgerät wird damit zum zentralen Controller einer Vielzahl an Messmöglichkeiten. Egal ob Druck, Temperatur, Feuchte oder Durchfluss, die Bewertung der Wasserqualität oder Raumluft – unter den aktuell über 30 Sensoren und Sets ist für jede typische SHK-Anwendung etwas dabei.

Bewährt und aktuell GRATIS dazu

Neben diesen modernen Kommunikationsformen bieten AFRISO Abgasmessgeräte aber auch Bewährtes: Mit der integrierten Infrarot-Schnittstelle lässt sich der Thermodrucker EUROprinter-IR einfach und schnell koppeln, um direkt vor Ort alle Messergebnisse auf dokumentenechtem Papier auszudrucken. Für alle, die in der aktuellen Herbstaktion einen BLUELYZER ST oder EUROLYZER STx erwerben und bei AFRISO registrieren, gibt es jeweils einen EUROprinter-IR kostenlos dazu!

Alle Details und Infos zur Aktion finden Sie hier

Die AFRISO Messgeräteaktion gilt bis 31.12.2021 und kann über den örtlichen SHK-Großhandel bestellt werden. Zudem unterstützt AFRISO gerne bei der Bestellabwicklung – ein Hinweis zum Großhändler des Vertrauens und dortiger Kundennummer am Ende des Bestellformulars reicht aus.