Die Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland versammelt die führenden Energiewende- und Klimaschutz-Akteure Deutschlands unter einem Dach – von Agora Energiewende bis ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

So breit das Spektrum der vertretenen Institutionen, so vielseitig auch die Palette der Themen auf den ENERGIETAGEN. In folgenden Schwerpunkten können Sie sich ein umfassendes und kostenfreies energie- und klimapolitisches Update verschaffen:

Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können: digital vom 16. bis 18. April und in Berlin am 15. und 16. Mai.