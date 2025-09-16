Im Fachhandwerk steigt das Bewusstsein für die Bedeutung der Heizungswas­seraufbereitung. Das ist wichtig. Denn optimiertes Heizungswasser sorgt für Si­cherheit. Mit OHW hat COSMO im Jahr 2023 eine Produktreihe auf den Markt ge­bracht, die das normgerechte Befüllen von Heizungsanlagen vereinfacht. Jetzt erweitert der Hersteller sein Sortiment um die Heizungswasserprüfbox und bie­tet damit ein leistungsstarkes Werkzeug für den Kundentermin. Ein Werkzeug, das in Zeiten des verstärkten Einbaus von Wärmepumpen diese beträchtliche Investition absichert - für den Fachhandwerker unter Gewährleistungsaspekten und für den Endkunden unter dem Aspekt der langfristigen Betriebssicherheit.

Schnelligkeit ist ein starkes Argument auf der Baustelle und bei Wartungster­minen. Verlässlichkeit ein weiteres. Als Analyseinstrument ermöglicht es die Heizungswasserprüfbox effizient die Qualität des Heizungswassers zu messen und zu bewerten und macht damit potenziell einen großen Unterschied in der Wartung und im Betrieb von Heizsystemen. Neben den einzelnen Messdaten und den daraus resultierenden Aufgaben verbessert die Heizungswasserprüfbox auch die Dokumentation. Das Fachhandwerk kann, insbesondere im Hinblick auf Gewährleistungen von Wärmeerzeugern und Peripherie, die Eigenschaften des Heizungswassers besser hinterlegen. Gerade dieser Aspekt gewinnt zuneh­mend an Bedeutung.

COSMO-Geschäftsführer Hermann-Josef Lüken: „COSMO ist der starke Partner rund um den Wärmeerzeuger. Mit der Erweiterung unseres Angebots im Sor­timent der Heizungswasseraufbereitung setzen wir nicht nur einen weiteren Akzent in einem Bereich, der einst eher als lästige Zusatzaufgabe angesehen worden ist. Wir unterstreichen damit auch unseren Weg, den Profis praktische und effiziente Werkzeuge an die Hand zu geben.“