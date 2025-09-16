Heizungswasserprüfbox neu im COSMO-Sortiment
Im Fachhandwerk steigt das Bewusstsein für die Bedeutung der Heizungswasseraufbereitung. Das ist wichtig. Denn optimiertes Heizungswasser sorgt für Sicherheit. Mit OHW hat COSMO im Jahr 2023 eine Produktreihe auf den Markt gebracht, die das normgerechte Befüllen von Heizungsanlagen vereinfacht. Jetzt erweitert der Hersteller sein Sortiment um die Heizungswasserprüfbox und bietet damit ein leistungsstarkes Werkzeug für den Kundentermin. Ein Werkzeug, das in Zeiten des verstärkten Einbaus von Wärmepumpen diese beträchtliche Investition absichert - für den Fachhandwerker unter Gewährleistungsaspekten und für den Endkunden unter dem Aspekt der langfristigen Betriebssicherheit.
Schnelligkeit ist ein starkes Argument auf der Baustelle und bei Wartungsterminen. Verlässlichkeit ein weiteres. Als Analyseinstrument ermöglicht es die Heizungswasserprüfbox effizient die Qualität des Heizungswassers zu messen und zu bewerten und macht damit potenziell einen großen Unterschied in der Wartung und im Betrieb von Heizsystemen. Neben den einzelnen Messdaten und den daraus resultierenden Aufgaben verbessert die Heizungswasserprüfbox auch die Dokumentation. Das Fachhandwerk kann, insbesondere im Hinblick auf Gewährleistungen von Wärmeerzeugern und Peripherie, die Eigenschaften des Heizungswassers besser hinterlegen. Gerade dieser Aspekt gewinnt zunehmend an Bedeutung.
COSMO-Geschäftsführer Hermann-Josef Lüken: „COSMO ist der starke Partner rund um den Wärmeerzeuger. Mit der Erweiterung unseres Angebots im Sortiment der Heizungswasseraufbereitung setzen wir nicht nur einen weiteren Akzent in einem Bereich, der einst eher als lästige Zusatzaufgabe angesehen worden ist. Wir unterstreichen damit auch unseren Weg, den Profis praktische und effiziente Werkzeuge an die Hand zu geben.“