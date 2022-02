Pressemeldung

Wir bieten mit der Seltron WDC-Serie eine hochmoderne Reglerfamilie an, die auf vielen Ebenen überzeugt. Sie überzeugt vor allem deshalb, weil der Nutzen des Installateurs auf der Hand liegt: alles drin, schnell und einfach zu bedienen, multifunktional einsetzbar und auch noch preiswert.

Die WDC-Heizungsregler sind klar verständlich in der Bedienung, schnell und einfach eingestellt Die Lieferung erfolgt im Komplettset immer mit Fühlern. So fehlt nichts auf der Baustelle. Dank des fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnisses und der breiten Einsatzmöglichkeiten, ist es auch kein Problem für den Installateur, ein oder zwei Regler auf Lager zu halten. So ist man im Bedarfsfall schnell und sicher (in Funktionalität und Einstellung).

Für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme der WDC-Regelungen sorgt ein eingebauter Start Assistent, der durch die Einstellung des Reglers in nur drei oder vier Schritten führt. Nützlich ist die interaktive Hilfe mit der HELP-Taste, die eine praktische Anleitung zeigt, sowie Informationen über das System und den Betrieb des Reglers gibt. Den Regler kann man zudem in einen Simulationsmodus schalten, um den Reglerbetrieb zu überwachen.

Die 3 Varianten der Seltron Promatic WDC-Regelungen im Überblick:

WDC 10 B – für einen direkten oder einen gemischten Heizkreis: Zur WDC 10 B

WDC 10 – für einen direkten und einen gemischten Heizkreis: Zur WDC 10

WDC 20 – für einen direkten und einen gemischten Heizkreis oder zwei gemischte Heizkreise: Zur WDC 20

