Auf knapp 60 m² stellt Hargassner in Essen maßgeschneiderte Pelletanlagen von 6 bis 32 kW mit verschiedensten Lagerraumlösungen, Stückholzheizungen bis 20 kW, Kombikessel für Stückholz und Pellets sowie Hackgutanlagen bis 30 kW, Raumaustragungen von 2 bis 6 m und sämtliches Zubehör für Ascheaustragung und Brennstoffbefüllung vor.

Gezeigt wird auch die SMART-Reihe, die das Hargassner Sortiment rund um die Pellet- und Stückgutheizungen komplimentiert. Zu entdecken weiters auch das vielseitige Zubehör bei Warmwasser- und Pufferspeicher.

Größe Messepräsentation in Westdeutschland

Auf keinem anderen Herbstevent in Westdeutschland werden heuer von Hargassner mehr moderne und automatische Hackgut-, Pellets- und Stückholzheizungen präsentiert. Heizungsbauer, Gebäudeplaner und Architekten oder auch Interessierte an Nahwärme-Netzen finden am Hargassner Stand alles, was es zum Thema Heiztechnologie zu wissen gilt. Das perfekt geschulte Hargassner Vertriebsteam steht für Besucherfragen zum gesamten Sortiment bereit.

„Unsere Messepräsentation für die ‚SHK‘ in Essen ist top vorbereitet“, freut sich Anton Hargassner jr., Geschäftsführer von Hargassner. „Unsere Innovationen und vielen individuellen Produktvarianten liegen ganz am Puls der Zeit und sind für viele Professionisten die richtige Antwort für zukunftssicheres und Co2-neutrales Heizen“, ergänzt er weiter.

Neugierig geworden?

Sie finden die Hargassner Heiztechnologie auf der

SHK Essen – Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und digitales Gebäudemanagement

von 6. bis 9. September 2022,

in der Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen,

Halle 3, Stand 3C19,

Öffnungszeiten 6. – 8. 9. von 9:00 – 18:00 Uhr, 9.9. von 9:00 – 16:00 Uhr.

Möchten Sie sich schon vorab über das breitgefächerte Produktsortiment informieren? www.hargassner.com