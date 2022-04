Pressemeldung

Alle Zeichen stehen auf Energiewende. Die Aufmerksamkeit für Hargassner Produkte rund um das Thema „Heizen mit Biomasse“ ist enorm. Allen voran stehen Pelletheizanlagen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Hohe Förderungen und eine unsichere globale Lage steigern die Nachfrage zusätzlich.

Auf knapp 260 m² stellt Hargassner in Nürnberg maßgeschneiderte Holzheizlösungen im Leistungsbereich von 6 – 2.500 kW vor. Auf keinem anderen Event werden heuer in Deutschland von Hargassner mehr moderne und automatische Hackgut-, Pellets- und Stückholzheizungen präsentiert. Heizungsbauer, Gebäudeplaner und Architekten oder auch Interessierte an Nahwärme-Netzen finden am Hargassner Stand alles, was es zum Thema Heiztechnologie zu wissen gilt. Das perfekt geschulte Hargassner Vertriebsteam steht für Besucherfragen zum gesamten Sortiment bereit.

„Unsere Messepräsentation für die IFH Nürnberg ist top vorbereitet“, freut sich Anton Hargassner jr., Geschäftsführer von Hargassner. „Unsere Innovationen und vielen individuellen Produktvarianten liegen ganz am Puls der Zeit und sind für viele Professionisten die richtige Antwort für zukunftssicheres und Co2-neutrales Heizen“, ergänzt er weiter.

Neugierig geworden?

Sie finden die Hargassner Heiztechnologie auf der IFH

im Messezentrum Nürnberg, Stand 4A.208,

26. – 29. April 2022, Öffnungszeiten von 9:00 – 18:00 Uhr.

Möchten Sie sich schon vorab über das breitgefächerte Produktsortiment informieren? www.hargassner.com