Die mobilen Heizzentralen von Heizkurier sichern die Wärme-, Warmwasser- und Warmluftversorgung im geplanten Einsatz ebenso wie im Notfall, saisonunabhängig und flexibel. Eingesetzt werden die mobilen Miet- und Kaufanlagen im Gebäudemanagement, in der prozesswärmeorientierten Industrie, bei der Bau- und Estrichtrocknung, in der Nah- und Fernwärmeversorgung, bei Events oder im Biogasanlagenbetrieb. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen auch über Mietanlagen für Kältelösungen für unterschiedlichste Einsätze.

Martin Reuland, Geschäftsführer Vertrieb bei Heizkurier: „Schnelle Lieferzeiten und moderne Geräte sind das A und O in der Branche. Um hier die Wünsche unserer Kunden im ganzen Bundesgebiet in kürzester Zeit erfüllen zu können, haben wir unseren Anlagenpark sowie unser Außendienstnetz in den letzten Jahren stark erweitert. Von unseren Standorten in Hamburg, Berlin, Dortmund, Fulda und Ulm sowie von der Zentrale in Wachtberg können unsere Service-Techniker dadurch sehr schnell, wenn nötig auch über Nacht ausliefern. Besonders geschätzt wird auch unser Service, der Beratung, Planung, Anlieferung, Anschluss, Einweisung vor Ort, technischen Notdienst und Abholung umfasst.“

Der bundesweit tätige Spezialist für mobile Wärme und Kälte, verfügt mit ca. 700 vermietbaren Anlagen rund um mobile Wärme- und Kältelösungen, über einen der größten mobilen Anlagenparks der Branche. Dazu gehören neben mobilen Elektro-, Öl- und Gas-Heizzentralen mit Leistungen von 10 bis 5.000 kW u.a. auch Lufterhitzer, Frischwassermodule und Geräte zur Heizungswasseraufbereitung. Alle Geräte sind auf der Basis langjähriger Erfahrungen eigens konzipiert und aus deutschen Qualitätsbauteilen gefertigt. Mit dem City-Heizkurier, der Kompaktanlage WZ40, seinen mobilen all-in-one Elektroheizzentralen und der digitalen Online-Regelung hat Heizkurier in den letzten Jahren zudem immer wieder mit Innovationen für Aufmerksamkeit gesorgt.

Infos zu Produktportfolio und Einsatzgebieten unter www.heizkurier.de