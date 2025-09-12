12.09.2025  Pressemeldung Alle News von ZUWA

Heizungsanlage wieder effizienter machen? Klar, mit dem ZUWA Antikalk-Mobilcenter!

Mit unseren ZUWA-Produkten haben Sie immer treue, zuverlässige Begleiter mit auf der Baustelle. So auch unser Antikalk-Mobilcenter in der Kompaktversion.

Hochwertige Verarbeitung mit säurebeständigen Edelstahl Komponenten, handlich transportierbar und flexibel erweiterbar. Das ausgeklügelte System sagt selbst hartnäckigem Kalk in Verbindung mit den zugelassenen Medien den Kampf an. Mit einer Literleistung von 30 l/min und einem Förderdruck von bis zu 5 bar werden nach einer Einwirkzeit Kalkablagerungen zuverlässig gelöst und aus dem System gespült. Die Erfolgskontrolle kann mittels Filterbeutel oder der speziellen Überlaufbox durchgeführt werden. Die Probeentnahme zur Messung des pH-Wertes erfolgt ganz einfach über die integrierten Kugelhähne. Für das optimale Entkalkungsergebnis kann die Flussrichtungsumkehr hinzugenommen werden.

Sichern Sie sich jetzt Ihren neuen „ZUWA-Lieblings-Kollegen“ für die Baustelle.

Mehr Infos unter: zuwa.de/produkte/fuell-und-spuelstationen-antikalk-mobilcenter-52/

ZUWA-Zumpe GmbH
ZUWA-Zumpe GmbH
Franz-Fuchs-Straße 13 - 17
83410 Laufen
Deutschland
Telefon:  +49 0 8682 8934-0
www.zuwa.de
Anzeigen
ACO Passavant GmbH
ETHERMA Deutschland GmbH
Resideo
ZUWA-Zumpe GmbH
Taconova GmbH

DESTATIS:

11.09.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im August 2025: +11,6 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

03.09.2025

Produktion im Juli 2025: +1,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.09.2025

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im August 2025: -2,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung