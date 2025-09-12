Mit unseren ZUWA-Produkten haben Sie immer treue, zuverlässige Begleiter mit auf der Baustelle. So auch unser Antikalk-Mobilcenter in der Kompaktversion.

Hochwertige Verarbeitung mit säurebeständigen Edelstahl Komponenten, handlich transportierbar und flexibel erweiterbar. Das ausgeklügelte System sagt selbst hartnäckigem Kalk in Verbindung mit den zugelassenen Medien den Kampf an. Mit einer Literleistung von 30 l/min und einem Förderdruck von bis zu 5 bar werden nach einer Einwirkzeit Kalkablagerungen zuverlässig gelöst und aus dem System gespült. Die Erfolgskontrolle kann mittels Filterbeutel oder der speziellen Überlaufbox durchgeführt werden. Die Probeentnahme zur Messung des pH-Wertes erfolgt ganz einfach über die integrierten Kugelhähne. Für das optimale Entkalkungsergebnis kann die Flussrichtungsumkehr hinzugenommen werden.

Sichern Sie sich jetzt Ihren neuen „ZUWA-Lieblings-Kollegen“ für die Baustelle.

Mehr Infos unter: zuwa.de/produkte/fuell-und-spuelstationen-antikalk-mobilcenter-52/