Mattes Schwarz ist DIE absolute Trendfarbe in der Innenarchitektur und besticht vor allem durch ihre subtile Eleganz und zeitlose Schönheit. Mit den neuen Ventilen und Thermostatköpfen der Serie DE LUXE von HERZ machen Sie bei Neubau- oder Renovierungsprojekten die Heizung zum Designerobjekt.



Klein und kompakt

Mit 7,5 cm Länge und 4,5 cm Durchmesser ist der Thermostatkopf MINI DE LUXE einer der kleinsten Thermostatköpfe mit einem flüssigkeitsgefüllten Dehnstoffelement (Hydrosensor).

Im Zusammenspiel mit den bewährten HERZ-Thermostatventilen regelt er die Raumtemperatur direkt am einzelnen Radiator. Der integrierte Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) reagiert unmittelbar auf jede Veränderung der Umgebungstemperatur. Das perfekte Zusammenspiel funktioniert ganz automatisch: Das Ventil schließt und öffnet je nach dem aktuellen Wärmebedarf des Raumes. So entspricht die Raumtemperatur konstant dem eingestellten Behaglichkeitswert. Das Herz-Symbol markiert den Komfortpunkt am HERZ-Thermostatkopf DE LUXE MINI. Er kennzeichnet die optimal ausgewogene Einstellung für behagliche Wärme. Durch Drehen des Thermostatkopfes sind individuelle Anpassungen der Raumtemperatur möglich.



Eine elegante Verbindung

Neu bei den HERZ-Anbindesystemen für Heizkörper sind in den Serien DE LUXE TS-3000 (Mittelanschluss) und DE LUXE VUA (Lanzenventil) verschiedene Modelle, ebenfalls in mattem Schwarz. Die bewährte HERZ-Qualität: stufenlos voreinstellbares Thermostatventil TS-98-V bei Zweirohranlagen bzw. TS-90 bei Einrohranlagen im Rücklauf (beide Ventile sind absperrbar). Das System DE LUXE 3000 mit Absperrung für Vorlauf und Rücklauf ist auf die Anbindung von Ventilheizkörpern abgestimmt: als Durchgangs- oder Eckform verfügbar sind die Modelle für Einrohr- und Zweirohranlagen erhältlich.

Die technischen Details: Heizkörperanschluss G 1/2” mit O-Ring, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter, Rohranschluss M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsets, Rohranschluss- Mittelabstand 50 mm.

Auf www.herz.eu finden Sie detaillierte Informationen zu HERZ DE LUXE in matt schwarz. Besuchen Sie uns!