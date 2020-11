Infos unter www.heizkurier.de/unternehmen/heizkurier/karriere/

Aktuell sind bundesweit folgende Positionen zu besetzen:

Außendienst

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) Bundesweit

Hauptsitz Bonn

Servicetechniker SHK/Servicefahrer/Technischer Allrounder (m/w/d)

Technischer Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Innendienst

Werksstudent Vertriebscontrolling (m/w/d)

Sachbearbeiter Vertriebskoordination/-innendienst (m/w/d)

Marketing Assistenz/Marketing Allrounder (m/w/d)

Standort Berlin

Servicetechniker SHK/Servicefahrer/Technischer Allrounder (m/w/d)

Standort Fulda

Servicetechniker SHK/Servicefahrer/Technischer Allrounder (m/w/d)

Standort Bayern (Eröffnung Herbst 2020)

Servicetechniker SHK/Servicefahrer/Technischer Allrounder (m/w/d)

„Als einer der Innovatoren im Markt entwickelt die Heizkurier GmbH ständig neue, den Marktbedürfnissen angepasste Wärme- und Kältelösungen bis hin zu völlig neuen mobilen Heizraumkonzepten. Für Fachleute, vom Heizungsbauer über den Elektriker bis zum technischen Vertrieb bieten sich in unserem wertorientierten Unternehmen ständig tolle Berufschancen und spannende Aufgaben,“ erklärt Marc-Oliver Pehlke, Geschäftsführer bei Heizkurier.

Die Heizkurier GmbH ist einer der führenden Anbieter im Bereich Vermietung und Verkauf mobiler Wärme- und Kältelösungen. Seit 2007 versorgt Heizkurier seine Kunden schnell, sicher und zuverlässig mit bedarfsgerechten mobilen Lösungen für Wärme, Warmwasser, Warmluft und Kälte. Heizkurier, d.h. immer die richtige mobile Wärme- und Kältelösung für SHK Handwerk, Energieversorger, Immobilien- und Gebäudewirtschaft, Baugewerbe, Industrie sowie Sport und Events.

2018 wurde Heizkurier für seine Innovationskraft als Innovations-Champion ausgezeichnet. 2019 folgte die Auszeichnung als Wachstums-Champion durch den Focus.

Im Mietanlagenpark von Heizkurier stehen bundesweit über 700 mobile Heiz- & Kühlzentralen mit Leistungen von 10 bis 5.000 kW und insgesamt über 1.200 vermietbare Geräte bereit. Für die wichtigsten Leistungsklassen werden mobile Anlagen auch zum Verkauf angeboten. Bei außergewöhnlichen Anforderungen erstellen die Spezialisten für Wärme- und Kältelösungen maßgeschneiderte Energielösungen und begleiten Kunden von der Planung bis zur Inbetriebnahme.

Alle Heizkurier-Geräte sind „Made in Germany“ und werden auf Basis langjähriger Erfahrungen, mit höchsten Qualitätsanforderungen gefertigt. Typische Einsatzgebiete sind Notfälle, Baubeheizung und Estrichtrocknung, Energieversorgung, Wartung und Sanierung, prozesswärmeorientierte Industrien und Kühlprozesse sowie Warmwasserversorgung und Klimatisierung bei Events und Sportveranstaltungen.

Mit über 80 Mitarbeitern sorgt Heizkurier tagtäglich dafür, dass Wärme und Kälte überall dort bereitstehen, wo sie gebraucht wird. Die Services umfassen Beratung, Planung, Anlieferung, Anschluss, Einweisung vor Ort, technischen Notdienst sowie Abholung.

Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Wachtberg bei Bonn. Weitere Standorte befinden sich in Berlin, Dortmund, Fulda, Hamburg und Ulm. Ein weiterer wird im Herbst eröffnet.

www.heizkurier.de